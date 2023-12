Joaquín Prat, sobre Pilar Rubio: "Si yo fuera ella, demandaría a todos los que asumís que tienen una crisis, como a ti, Kike Calleja"

En las últimas semanas, los rumores acerca de una crisis en el matrimonio de Pilar Rubio y Sergio Ramos no han hecho más que crecer y, aunque la pareja había decidido mantenerse al margen y no hacer declaraciones al respecto, este martes, la presentadora ha tenido que frenar las acusaciones.

Así, ante los medios de comunicación presentes en un evento, Pilar Rubio ha desmentido los rumores de crisis o separación asegurando: "Somos una familia unida y nos queremos con locura".

Por su parte, desde el plató de Vamos a ver, Joaquín Prat se ha alegrado de que al matrimonio le vaya bien y, además, ha señalado: "Es muy triste que confundáis a la gente con informaciones que no tienen ninguna base. Si yo fuera Pilar, demandaría a todos los que asumís que tienen una crisis y que se van a separar. Como tú, Kike Calleja".

Por su parte, Calleja ha señalado que "a Pilar no le gusta estar en Sevilla, no le gusta el entorno de Sergio Ramos": "Me ha contado una persona que lleva a sus hijos al mismo colegio que ellos no quieren tener relación con el resto de los padres. Han pedido un acceso directo para que nadie les vea. Ella no está a gusto allí. Ese acceso se le ha ofrecido a otros futbolistas del Sevilla y del Betis y lo han rechazado porque quieren tener relación con el resto de los padres".