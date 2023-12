La Junta compra la finca Veta la Palma para la ampliación de Doñana, aunque no la empezará a gestionar hasta el año 2025

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha dado ya luz verde a la adquisición de 7.600 hectáreas pertenecientes a la finca Veta la Palma, en la localidad sevillana de La Puebla del Río, unos terrenos anexos a Doñana que permitirán ampliar la superficie del parque y "blindar" su ecosistema. Aunque no está previsto que la Junta comience a gestionar estos suelos hasta dentro de un año.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes el expediente de gasto que permitirá formalizar la compra por parte de la Junta a la sociedad mercantil Instituto Hispánico del Arroz, por algo más de 72,6 millones de euros, de los que el 64,34% proceden de fondos europeos Feder y el 35,66% restantes, de las arcas de la propia Junta. De estos últimos, más de 24 millones están consignados en el Presupuesto de 2024 que el Ejecutivo aprobará de manera definitiva este jueves en el Parlamento.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, la Junta tiene que escriturar la finca antes del 31 de diciembre de este año, momento en el que "conseguirá la posesión efectiva" de los terrenos.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado con la propiedad contempla que esta seguirá gestionando los terrenos bajo la supervisión de la Administración autonómica durante todo 2024, año que la Junta dedicará a conocer "en profundidad la finca y todas las posibilidades que tiene"; así como a analizar qué modificaciones presupuestarias, de personal y de medios técnicos "tenemos que hacer de cara a 2025".

Aves acuáticas del parque

La compra, ha defendido la Junta, es "sin lugar a dudas el hito ambiental más importante en la historia de Doñana desde su ampliación en 1978", que supondrá, además, hacer al espacio natural "más resiliente frente a los efectos del cambio climático".

De las 7.600 hectáreas que compra la Junta, unas 3.500 son terrenos permanentemente inundados y su adquisición será la "única forma de evitar que se sequen". Este espacio alberga más de 300.000 aves acuáticas, el 60% del censo de aves del parque, por lo que el humedal es "fundamental" durante los meses de más escasez de agua, especialmente ahora en plena situación de sequía.

Mientras, en las más de 4.000 hectáreas situadas al norte de las balsas de acuicultura se sitúan ambientes marismeños (almajos, vetas, caños o lucios), que aportan una "gran diversidad" y que tienen aún un "enorme potencial" mediante intervenciones de restauración.

Lista Verde

El portavoz de la Junta se ha pronunciado también sobre la polémica expulsión de Doñana de la Lista Verde mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y ha insistido en que el Gobierno andaluz no ha recibido nunca ninguna notificación oficial sobre la suspensión del prestigioso sello verde.

Fernández-Pacheco ha explicado que este organismo hizo en junio de 2022 una propuesta de valoración con la que la dirección del parque no estuvo de acuerdo y ante la que presentó una queja, que no ha obtenido respuesta, según afirma la Junta, hasta el pasado mes de noviembre.

El espacio natural, afirma el consejero portavoz, es ahora candidato a volver a la lista a falta de que la UICN reciba más información. "Es como el carné de conducir, te lo sacas y cada diez años lo tienes que renovar, pero no es que te dejen si carné", ha comparado Fernández-Pacheco, que en todo caso ha insistido en que "lo importante no es estar o no en una lista, lo importante es Doñana".