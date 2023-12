Dónde ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad 2023 en A Coruña

Ya se conoce el premio Gordo de la Lotería de Navidad 2023, el más esperado cada 22 de diciembre. El número afortunado ha sido el 88008, que deja 4 millones de euros por serie (o lo que es lo mismo, 400.000 euros por décimo). Yesica Paola y Francisco Moreno ha sido la pareja de niños del colegio de San Ildefonso que ha cantado el premio a las 13.16 horas en el Teatro Real, considerado como el más tardío de la historia.

Millones de españoles esperan cada año con entusiasmo este gran día, que marca el inicio de la Navidad. Además, todos los que participan en este sorteo quieren llevarse alguno de los muchos premios que se reparten. En esta ocasión, el Gordo ha dejado un buen pellizco en la provincia de A Coruña, donde se ha repartido en algunos de sus municipios.

Los municipios de A Coruña donde ha caído el Gordo

A Pobra do Caramiñal (A Coruña) ha sido la localidad más agraciada por este primer premio, con un total de ocho millones de euros. En concreto, la administraicón de Loterías número 3, situada en Estrada Díaz Rábago, ha vendido dos series del 88.008, es decir, un total de 20 décimos, cada uno de ellos premiado con 400.000 euros.

Tras A Pobra se sitúa una administración de Val do Dubra (A Coruña), en Bembibre, que ha expedido tres décimos del número agraciado con 'El Gordo'. De esta forma, el primer premio ha dejado 1,2 millones de euros en este ayuntamiento de la comarca de Santiago.

Este primer premio ha pellizcado a las ciudades de Santiago —se han vendido boletos en las administraciones de As Cancelas y en la Cafetería Venecia, de rúa do Hórreo— y A Coruña —Avenida Buenos Aires, 11—, así como en las localidades de Cambre, Culleredo y Porto do Son.

Cuánto se queda Hacienda del premio Gordo

Las cantidades obtenidas por los premios de la Lotería de Navidad están sujetas a un gravamen especial de la Agencia Tributaria. Este impuesto se aplica en forma de retención: la propia Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) detraerá del premio el gravamen correspondiente en el momento del pago, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

La base de retención "vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial", siendo ese porcentaje del 20%. En el caso de tener uno de los décimos premiados por el Gordo, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes. Hacienda se quedaría con 72.000 euros. El ganador, por lo tanto, se queda con 328.000 euros.

Los premios principales de la Lotería de Navidad 2023

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2023 reparte 2.520 millones de euros en premios entre los 172 millones de décimos emitidos. Existen diferentes premios, como la pedrea, las aproximaciones, las centenas, los reintegros... Sin embargo, los más esperados por los que juegan cada año la Lotería de Navidad son los premios principales: