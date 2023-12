Luna Lozano, la hija de Mónica Hoyos, por primera vez ante las cámaras: "Respeto la profesión de mis padres, pero no la quiero"

Luna Lozano, la hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, siempre ha preferido mantenerse alejada del mundo mediático. Desde que cumpliera la mayoría de edad, la joven se ha centrado por completo en sus estudios, y prueba de ello es la carrera que está estudiando en la universidad de Bath, Reino Unido.

Ahora, la universitaria ha regresado a España para poder celebrar la Navidad con sus padres. Aprovechando las vacaciones, Luna no ha dudado en acompañar a su madre a un plan que no podía perderse: el concierto en Madrid de Manuel Turizo.

Así, aunque no le guste ser vista en eventos públicos, ha hecho una excepción y ha acudido al photocall. Allí la modelo y su hija han concedido algunas palabras a la prensa. "Yo es que vivo fuera y cada vez que vengo veo a mis padres, en todo lo que les pueda apoyar, yo les apoyo. En general", ha asegurado Luna cuando le preguntan sobre su regreso a España.

La joven se encuentra estudiando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una carrera muy diferente a la de sus padres. Por ello, cuando le preguntan el porqué de su decisión, Luna ha asegurado que la vida mediática no es para ella: "Al fin y al cabo respeto muchísimo la profesión de mis padres y lo que hacen, pero no es algo que yo quiero".

Aunque no por ello va a dejar de acompañar a su madre siempre que tenga la oportunidad. Todo ello teniendo muy claro que ella no quiere ser el centro de atención: "Si podemos venir a un concierto juntas más que mejor y si ella está en photocall yo poso con ella, soy su hija, es mi mejor amiga, con mi padre exactamente lo mismo. No es algo en lo que yo estoy interesada y creo que ya lo saben ellos".

Luna no se esconde de las cámaras, y es que aunque tenga un perfil bajo, lo cierto es que en redes sociales sí que es bastante activa. Convertida en toda una influencer, en su cuenta de Instagram cuenta ya con más de 52.000 seguidores. En su perfil, como cualquier otra chica de su edad, comparte su día a día y los momentos más memorables con sus amigos y familia.