La nueva vida de Carlos Lozano, aislado en una granja en medio del monte: "Hago sexo tántrico"

La vida de Carlos Lozano ha dado un giro de 180 grados desde que abandonara la televisión. El famoso presentador ha sorprendido por su nueva forma de vida, en una granja en el monte, aislado y alejado de todo.

"Estoy desaparecido porque quiero", ha aclarado el excolaborador de Sálvame en Socialité. "Me siguen los perros, los cerdos, las gallinas... Yo con un bocadillo tiro para el día, pero date cuenta de que con mis patatas, mis pimientos y mis tomates también me alimento", ha detallado, sobre su modo de vida. "Además, tan mal no estoy, que yo tengo mis ahorritos y mis inversiones", ha informado.

Respecto a su vida sentimental y amorosa, Lozano reconoce que lleva tiempo sin abrir su corazón, concretamente desde que acabó su relación con Miriam Saavedra. "Hace casi tres años que no hago el amor, prácticamente se me ha olvidado. Hago sexo tántrico", ha detallado.

Muy conciliador se muestra con Mónica Hoyos, madre de su hija Luna. "Con Mónica tengo relación, de hecho el último viaje que hice fue con ella y con mi hija a Marruecos, justo antes de que pasara lo del terremoto", ha revelado.