Los diez mejores depósitos bancarios que te harán empezar el año ganando dinero

Con la llegada del año nuevo, los ahorradores buscan nuevas oportunidades de inversión rentables con el fin de maximizar sus ganancias sin correr grandes riesgos y un año más los depósitos bancarios continúan siendo una de las elecciones más populares.

Esta forma de inversión permite resguardar los ahorros, acceder fácilmente al dinero y evitar riesgos frente a otros instrumentos financieros más volátiles. Además, resultan especialmente convenientes para aquellos que priorizan la seguridad, la estabilidad y la accesibilidad.

En España, los depósitos bancarios más rentables ofrecen un beneficio que se encuentra entorno a un 3% TAE. Sin embargo, hay entidades europeas que cuyo rendimiento consigue superar el 4%. Pero, ¿ Cuáles son los depósitos que te harán empezando el año acumulando ganancias?

Banca sistema

Banca sistema es una entidad italiana que actualmente ofrece depósitos desde los 12 meses a los 10 años, con rentabilidades que van desde el 4,14% TAE al 4,30% TAE.

El depósito del banco un año puede contratarse para cantidades que superen los 20.000 euros y hasta los 100.000, remunerándose durante el plazo fijado con una rentabilidad del 4,30% TAE, a dos años con 4,26%, a tres años con 4,22% y de cuatro a diez años con 4,14%.

La contratación y renovación del depósito se lleva a cabo de manera 100% online haciendo que los clientes que no residan en Italia puedan tener acceso y sin sufrir ninguna retención fiscal por los ingresos de los intereses obtenidos. Además, los inversores españoles están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG).

BAI Europa

BAI Europa S.A es un banco portugués que se fundó en dicho país como sucursal del BAI (Banco Angolano de Investimentos), hasta que en 2002 se convirtió en una filiar independiente.

Esta entidad ofrece depósitos de seis a doce meses con beneficios que alcanzan hasta el 4,20% TAE, a dos años con un 3,49%, a tres con un 3,19% y a cinco con un 2,87%. El importe mínimo para poder crear un depósito en esta entidad es de 10.000 euros y el máximo es de 100.000.

Los ciudadanos españoles pueden contratar el depósito de manera online, pues el banco opera a través de la plataforma Raisin. En este caso, la retención de intereses generados es de un 28%, aunque habrá posibilidad de reducirla a un 15% si se presenta el Certificado de Residencia Fiscal con convenio para Portugal expedido por la Agencia Tributaria; y el Formulario 21-RFI rellenado y firmado, entre 1 año y como máximo.

Banca Progetto

Banca Progetto es un banco italiano que permite a los usuarios generar depósitos con distinta duración que van de los tres meses a los tres años y a los cuales se puede acceder desde la plataforma Raisin.

En este caso, la máxima rentabilidad se alcanza en el plazo de un año con un 4,20% TAE. Los depósitos a dos años ofrecen un 4,17%TAE y un 4,09% a los tres. Para seis meses se remunera un 4%.

Banca Progetto permite hacer una contratación a través de internet y para poder hacerlo se sebe invertir la cantidad mínima de 10.000 euros hasta un máximo de 100.000. Los inversores españoles están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) y no sufrirán ninguna retención fiscal por los ingresos de los intereses obtenidos.

Haitong

La sucursal española de Haitong Bank S.A. forma parte de Haitong Securities, uno de los principales bancos de inversión con negocios de valores en China.

Esta entidad ofrece diferentes plazos de tres meses hasta dos años. Los beneficios van desde un 3,81% TAE a los nueve meses y alcanzando el 4,10% al año y un 4,22% a los dos.

La cancelación anticipada no está disponible y en España tiene retención fiscal estándar de un 19%. Además, el banco necesita una fotocopia de la situación laboral u origen de los fondos para empleados / funcionarios, estudiantes, autónomos, jubilados, rentistas o personas en paro.

SmeBank

SmeBank es una entidad con sede en Vilna (Lituania) que ofrece soluciones financieras para las pequeñas y medianas empresas de los países bálticos.

Esta entidad ofrece varias opciones de depósitos con diferentes plazos: tres meses (3,60%), seis meses (3,85%), nueve meses (3,70%), un año (3,9% ) y dos años (3,98%). El importe mínimo es de 10.000 euros y el máximo de 100.000.

SmeBank no ofrece la posibilidad de realizar una cancelación anticipada y el proceso de solicitud de apertura, así como de renovación se debe realizar de forma 100% online. Es necesario disponer de un documento de identidad válido durante toda la duración del depósito.

Fjord Bank

AB Fjord Bank (o Fjord Bank) es un banco de inversión de origen nórdico completamente digital, con sede en Vilnius (Lituania). El banco ofrece productos financieros y de ahorro y se centra en los canales online para atender a los particulares.

Los depósitos de esta entidad van desde un año hasta cinco con remuneración de un 3,90% TAE a un año, un 3,73% a dos años, un 3,57% a tres años, un 3,42% a cuatro años y un 3,28% a cinco.

Es necesario hacer una inversión mínima de 1.000 euros y se acepta un máximo de hasta 95.000. Lituania tiene una retención fiscal estándar de un 15%, pero debido a los acuerdos de doble imposición con España existe la posibilidad de reducirla hasta el 10%.

Banca Privata Leasing

Banca Privata Leasing se fundó en 1987 en Italia como una empresa de leasing. Actualmente es un banco independiente especializado en leasing y en la captación de depósitos de forma online, aunque también cuenta también con oficinas en Milán.

El plazo fijado a un año se remunera con una rentabilidad del 3.90% TAE, a dos años con 3,83% y a cuatro con 3,78%. Todos los depósitos del banco se pueden contratar desde cantidades superiores a 5.000 euros y hasta los 100.000.

Los depósitos se renovarán de manera automática junto a los intereses generados salvo en caso de desactivar la renovación automática hasta 5 días antes de la fecha de vencimiento. En este caso no será necesario presentar ningún documento puesto que Italia no realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país.

Payray

Pay Ray Bank es un banco lituano con presencia internacional que está especializado en servicios financieros para pequeñas y medianas empresas, ofreciéndoles estabilidad y rentabilidad.

Esta entidad ofrece varias opciones de depósitos con diferentes plazos: tres meses (3,42%), seis meses (3,56%), nueve meses (3,63%), un año (3,65% ), dos años (3,00%), tres años (2,50%), cuatro años (1,97%) y cinco años (1,95%). El importe mínimo es de 5.000 euros y el máximo de 95.000.

La contratación es 100% online y podrá hacerse a través de la plataforma electrónica Raisin. Lituania tiene una retención fiscal de un 15%, sin embargo, España tiene acuerdos de doble imposición con el país báltico que permiten reducir la retención hasta un 10%.

Banca Promos

Banca Promos es banco italiano independiente que se destaca como uno de los principales corredores que atiende a inversores institucionales en todo el mundo. La entidad ofrece servicios bancarios, servicios de inversión y asesoramiento empresarial.

Los depósitos de esta entidad van desde seis meses hasta un año y medio con remuneración de hasta 3,80% TAE para el plazo de un año. Es necesario realizar un importe mínimo de 10.000 euros y un máximo de 10.000.

El deposito se hará de manera online y se podrá realizar a través de la plataforma Raisin. Al ser una entidad italiana no habrá ninguna retención fiscal a los no residentes puesto que los depósitos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Italia.

Younited

Younited Credit SA es un banco francés fundado en 2009 y con sede en París, Francia. Esta entidad ofrece una remuneración a partir de 2.000 euros hasta 100.000 euros, con varias opciones de plazo entre las que escoger que van de uno a cinco años.

Las rentabilidades de Younited son las siguientes: 3,78% para depósitos a un año, 3,72% anual para dos años, 3,65% anual para tres años, 3,40% anual para cuatro años y 3,00% anual para cinco años.

La apertura y renovación se hace de manera online y se podrá llevar a cabo a través de Raisin con importe mínimo de 2.000 euros y hasta 100.000 euros. El dinero está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos de Francia, por lo que no se realizará ninguna retención fiscal.