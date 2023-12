El PP insiste en que Feijóo acudirá a la reunión con Sánchez si pactan antes los temas: "No vamos a picar el anzuelo"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mantiene su palabra de acudir a la reunión con Pedro Sánchez. No obstante, también mantiene la exigencia que puso desde que recibió la petición hace una semana: pactar antes el orden del día. Es decir, que el líder del PP no se sentará a negociar con el presidente del Gobierno hasta conocer de primera mano y "por escrito" cuáles son los temas a abordar y sobre todo introducir los asuntos que el PP considera relevantes.

De este modo, los populares dan respuesta a las acusaciones de Moncloa, que este mismo lunes ha censurado la falta de respuesta del PP a la reunión Sánchez-Feijóo tras caducar este lunes la primera fecha propuesta. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha explicado por qué el líder de la oposición se niega a acudir a la llamada del presidente del Gobierno sin un orden del día: "No vamos a picar el anzuelo", ha lanzado en rueda de prensa posterior al comité de dirección.

Y es que los populares consideran que la intención de Sánchez no es el de abordar asuntos relevantes con Feijóo, sino el de quitar el foco de la amnistía que ya ha comenzado a tramitarse en el Congreso, de los pactos con Bildu que ya han comenzado a desvelarse con la moción de censura en Pamplona o de la comparecencia en el Congreso del propio presidente el próximo miércoles. De ahí que los populares consideren que de sentarse con el socialista sin pactar antes todos los asuntos que abordar será dañino para los españoles y ayudará a Sánchez a desviar el foco de sus polémicas.

Pese a que los temas que quiere abordar Sánchez sean conocidas — la financiación autonómica, la renovación del CGPJ y la eliminación del término disminuido de la Constitución Española", — el PP insiste en que no las ha recibido por escrito, por lo que no lo sabe de primera mano. Así, el gabinete del popular sigue a la espera de recibir una respuesta del orden del día por parte del equipo de Sánchez. Y es a eso a lo que se agarran: hasta que no reciban el mail de vuelta con los asuntos a abordar y puedan devolverlo con los temas que a Feijóo le interesa también negociar, no habrá reunión.

Así, mientras Moncloa da relevancia a la fecha del encuentro, Génova se lo da al contenido. Eso sí, "por cortesía", Sémper no ha querido revelar cuáles son los asuntos que el PP quiere introducir en el orden del día. "A nosotros no nos han dicho de qué quieren hablar". Así, el PP evita picar un anzuelo del que el PSOE se alimenta día a día escenificando la falta de cortesía institucional por parte del líder de la oposición.