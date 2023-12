Moncloa critica la falta de respuesta del PP a la reunión Sánchez-Feijóo tras caducar este lunes la primera fecha propuesta

Moncloa aún no tiene respuesta a la propuesta de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de reunirse con Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, en el Palacio de la Moncloa. Fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo se muestran perplejas ante la actitud de los populares y confirman que este mismo lunes era una de las tres opciones que el gabinete del presidente trasladó a la dirección de Génova. "Quedan otras dos", apuntan las mismas fuentes, que esperan que el encuentro se produzca antes de final de año para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), firmar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y hablar de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Este lunes se cumple una semana desde que Sánchez concretase su oferta a Feijóo, una propuesta que había adelantado cinco días antes. El gabinete del presidente se puso en contacto con el del líder del PP para ofrecerle el encuentro, que sería el primero tras la investidura del socialista y el quinto desde que Feijóo aterrizó en la política nacional. Es más, Sánchez anunció en una entrevista que su intención era crear una "comisión de trabajo" con el PP en el que estuvieran presentes María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda; Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia; y Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

Sánchez ofreció tres fechas: dos antes de Navidad y otra antes de fin de año. Según fuentes del Gobierno, este lunes era una de esas fechas. Pero critican no haber recibido respuesta alguna. Aun así, dicen no perder la esperanza y reiteran que "la pelota está en el tejado del PP" aunque "vayan venciendo las fechas". Explican que "no entienden que no digan nada ni que no contesten". Este argumentario se suma al desplegado en los últimos días, en el que criticaban las "excusas" de Feijóo y tildaban de "hecho insólito" que el PP no respondiese.

Asimismo, insistían en recordar el orden del día propuesto por Sánchez y que el PP exige conocer por escrito. Como máxima prioridad, el presidente apuntó la renovación del CGPJ, cuyo mandato de los vocales lleva caducado desde hace cinco años. El problema es que el PP propone reformar el sistema de elección, algo a lo que se niegan los socialistas. Actualmente, los veinte vocales son elegidos por Congreso (10) y Senado (10) tras proponerlos las asociaciones judiciales con una mayoría de tres quintos. "Financiación autonómica, CGPJ y eliminación del término disminuido de la Constitución Española", insistían desde Ferraz este lunes tras insistir Borja Sémper, portavoz del PP, en que en Génova no conocen de qué quiere hablar el presidente.

Sánchez también quiere proponer un nuevo modelo de financiación autonómica, que establece el sistema de reparto de fondos públicos que hace el Estado a cada comunidad; y abordar la reforma del artículo 49 de la Carta Magna, para eliminar el término "disminuidos" del texto constitucional y sustituirlo por "personas con discapacidad".

Con todo, la presión hacia Feijóo para que responda también llega desde el PSOE. "El jefe de la oposición debe dejar de dar excusas de mal pagador y decidir si esta legislatura va a abonarse al berrinche y la hipérbole o, por el contrario, intentará llegar a acuerdos que sean productivos para España. Por el momento, se ha instalado en la primera opción", decían ayer fuentes de los socialistas.