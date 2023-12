Revilla afirma emocionado que el PRC es "para toda la vida, con Revilla o sin Revilla"

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este domingo, claramente emocionado, que su formación es "para toda la vida, con Revilla y sin Revilla", porque "se ha ganado el merecimiento de ser un partido de señorío", pero ha avisado que su sucesión será "cuando toque", porque "va a costar".

Ante más de un millar de afiliados regionalistas, en el Hotel Milagros Golf de Mogro (Miengo) donde este sábado también celebró estas fiestas el PP, Revilla ha asegurado que en la Navidad de 2024 volverá a dar su tradicional discurso por estas fiestas.

Miguel Ángel Revilla ha recordado que el PRC cumple ahora los mismos años que la Constitución, 45 años, pero "estando más vivos" que la Carta Magna. "Nos queda algo importante que es dejar el partido en condiciones que hagan que lo que hemos conseguido hasta ahora, se pueda, incluso, mejorar", ha añadido.

Y ha señalado que el cariño que le profesan tanto a Cantabria como a él no es mérito del PRC sino del panorama que se está contemplando en el conjunto de España, que, a su juicio, "es deprimente, porque todos quieren un sillón y cuando no hay sillón se crea otro partido".

El secretario general del PRC ha apuntado que lidera un partido "de otros mimbres", que ha demostrado un comportamiento "ejemplar" cuando se pierde, porque no ha cambiado de estar gobernando a pasar a la oposición. "Somos los mismos y esto es muy importante", ha asegurado.

Una autonomía "querida" gracias al PRC

Revilla ha asegurado que los regionalistas han conseguido hacer de la autonomía una región "querida", porque considera que antes de que el PRC entrase en el Gobierno de Cantabria (1995), la comunidad era una región "corrupta, que robaba y que cobraba por todo".

"Hemos cambiado la región y ahora la pregunta es por qué nos han dado un palo tan grande en las elecciones autonómicas de 2023 ¿Qué hemos hecho?", ha preguntado Revilla, quien ha adelantado que la justificación más larga la dejará por escrito dentro de unos meses.

Ha asegurado que a él le hubiera gustado tener la oposición con la que cuenta la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP). "Buena gente y educada", ha opinado sobre esa oposición al Gobierno.

La sucesión, cuando toque

"El año que viene el discurso de Navidad será del secretario general del PRC, que será Miguel Ángel Revilla si no pasa nada. Lo cual no quiere decir que el partido no esté trabajando en que haya una sucesión", ha aseverado.

Revilla ha vuelto a plantear otra de sus premoniciones, en las que asegura que suele "acertar bastante": en 2027 los regionalistas "volverán a barrer" como hicieron en 2015, después de que en 2011 el PP ganase con mayoría.