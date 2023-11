Miguel Ángel Revilla revela la enfermedad que está pasando su mujer: "Le han extirpado 35 centímetros"

Miguel Ángel Revilla volvió a sentarse junto a Risto Mejide en el sofá de Viajando con Chester. Esta era la tercera vez que lo hacía. Ambos recordaron la primera vez que apareció en el programa, "hace casi 10 años, en la primera temporada", como apuntó Mejide.

En la década de diferencia, las vidas de ambos han cambiado mucho. Revilla reveló la enfermedad que estaba pasando su mujer. "Ha tenido un cáncer que ha llevado con una entereza tremenda", aseguró, especificando que era cáncer de colon.

"Hay que ir a revisiones, pero los primeros resultados están muy bien", confirmó. "Le han extirpado 35 centímetros", señaló, mostrándose orgulloso por la actitud de Aurora. "Tengo muchísima confianza en que lo va a superar", dijo emocionado.

Además, el político describió a su mujer de una divertida manera: "Es la persona que me da caña, que me critica, que me dice que no vaya a los programas de televisión". Mejide bromeó, porque Revilla sigue apareciendo en la tele. "Le haces mucho caso", dijo irónico.

A pesar de todo, Miguel Ángel solo tuvo buenas palabras para su mujer. "Le han dado quimio y ahora está hasta más guapa, aunque le falte pelo", relató con cariño.