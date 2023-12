Sánchez revela que ofreció ser ministro a Gómez Besteiro y que este lo rechazó

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado su apoyo a José Ramón Gómez Besteiro como candidato socialista a las próximas elecciones autonómicas en Galicia, que tendrán lugar en 2024, y ha explicado que rechazó la invitación de ser ministro para intentar ser el próximo presidente de la Xunta.

Sánchez ha hecho esta afirmación durante un acto de partido en Santiago de Compostela para apoyar al candidato socialista. "Yo voy a contar una anécdota, me va a reñir José Ramón, pero cuando estaba formando el Gobierno de España yo le pedí venir como ministro", ha manifestado Sánchez en tono jocoso.

"Y bueno, siempre se pone uno en una situación un poco tensa porque, claro, decirle que no al presidente del Gobierno, quien sea, pues es complicado, ¿no? Pero José Ramón me dijo: mira, Pedro, no, porque yo aspiro a ser el próximo presidente de la Xunta de Galicia", ha proseguido.

En este sentido, ha augurado que "habrá cambio en la Xunta de Galicia" y ha alabado el "compromiso con el avance" de los socialistas gallegos, "frente a la parálisis que en este tiempo de transformación" se ha dado en esta región.

"Galicia no quiere más prórrogas, no quiere más momentos de parálisis, de resignación y de falta de compromiso social. Esta Galicia social que avanza con ganas la representa el Partido Socialista y en particular José Ramón Gómez Besteiro", ha resuelto Sánchez.