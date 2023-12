El PP avisa de que la UE "nos puede penalizar" por la amnistía y Sánchez pide dialogar y les reprocha 100 manifestaciones en 20 días

La complicada y polémica legislatura está dando sus primeros pasos, y la bronca política sigue marcando la agenda de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Este sábado, ambas formaciones se han cruzado acusaciones a cuenta de la amnistía y de la respuesta de la oposición a la misma.

El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha participado en un acto en la localidad malagueña de Torremolinos, donde ha advertido de que la Unión Europea puede pasar factura a España por la amnistía a los secesionistas catalanes, y recordó la presencia esta semana del presidente Sánchez en Bruselas.

"Lo que más le preguntaron fue de esa idea de amnistía y, sobre todo, el retroceso democrático que supone para nuestro país que los que quisieron romper España ahora sean los que manden en nuestro país", dijo Bendodo.

Según el número dos de los populares, "los dirigentes europeos salieron mucho más preocupados de la deriva que había cogido España" y que por cuestiones como esta Europa "nos mira con lupa y nos puede penalizar".

Sánchez pide diálogo

Por su parte, Pedro Sánchez, que ha estado en Santiago de Compostela, ha pedido diálogo a sus contrincantes: "Las elecciones ya pasaron, hay un Gobierno y cuatro años por delante, es hora de trabajar, dialogar y acordar".

El presidente ha pedido al PP una legislatura "con más acuerdos y menos insultos", porque la política, ha dicho, "es construir y acordar, no el berrinche permanente".

"Es hora de acordar un nuevo sistema de financiación autonómica, de acordar una reforma del artículo 49 para dar dignidad a las personas con discapacidad en nuestra Constitución y de acordar cumplir la Constitución y renovar el Gobierno de los jueces tras cinco años que llevan bloqueándolo", ha dicho.

También ha arremetido contra la oposición por las cien manifestaciones que han convocado en 20 días y les ha acusado de estar "deteriorando y debilitando la cohesión y la convivencia en nuestro país".

Así, ha recordado que en los últimos días, Feijóo le ha llamado "enfermo mental" o que el líder de Vox, Santiago Abascal, le ha llamado "psicópata" y que "se le va a colgar por los pies".

"El respeto empieza por respetar el resultado de las elecciones y empieza por respetar la legitimidad de un gobierno que ha sido respaldado por los representantes de más de doce millones de ciudadanos", ha dicho Sánchez.

"no puede ser que la derecha de este país solamente dé lecciones de constitucionalismo, pero luego, en la práctica, no cumpla con la Constitución (...) Solamente hay un partido político que no la cumple y el PP y ya va siendo hora de que la cumpla".