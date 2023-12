El Gregorio Marañón inaugura el primer quirófano en el mundo con tecnología híbrida e impresión 3D

El Hospital Universitario Gregorio Marañón ha inaugurado este viernes el primer quirófano en el mundo híbrido con impresión 3D, que permite la fabricación intraoperatoria de productos sanitarios a medida y mejora la seguridad en las intervenciones.

En concreto, se trata de unas nuevas instalaciones ubicadas en el Centro Quirúrgico del hospital, dentro del servicio de Traumatología, que permiten entre 10 y 12 intervenciones a la semana, enfocadas principalmente a la cirugía oncológica.

Inaugurado como tal el pasado mes de febrero, desde la primera cirugía en junio ha permitido intervenir a 15 personas, principalmente con patologías de alta complejidad en cirugía ortopédica oncológica, de columna compleja y reconstructiva articular avanzada, con resultados "mejores de lo esperados".

El nuevo espacio dispone de la más avanzada tecnología, con equipos 3D de última generación; fluoroscopio 3D; navegador quirúrgico; sistema de guiado holográfico, y soluciones de diseño e impresión en tres dimensiones, capaces de crear, por ejemplo, guías de posicionamiento específicas para un caso concreto.

Entre las ventajas, este avance hará posible reducir la duración de las operaciones y llevarlas a cabo con mayor precisión, gracias a la posibilidad de imprimir guías para marcar el corte en tejidos sanos, el seguimiento preoperatorio e intraoperatorio y el uso de hologramas para mejorar el seguimiento durante la intervención en tiempo real.

Ahorro de tiempo

Una de las más destacadas es el ahorro de tiempo, objetivo especialmente prioritario en procesos como los oncológicos, donde cada minuto quirúrgico ahorrado disminuye de manera muy notable la mortalidad perioperatoria. Para ello, se permite la asistencia mediante robot para operaciones protésicas articulares, la imagen holográfica y la realidad aumentada.

Además, el Gregorio Marañón fue el primer centro sanitario

en España en conseguir la licencia de fabricación de producto sanitarios a medida y la certificación del sistema de gestión de calidad del proceso, lo que ha hecho posible crear este concepto de hibridación.

Avance hacia la medicina personalizada

De esta forma, "el cambio de paradigna realmente" es el avance hacia la medicina personalizada. "La prótesis hoy en día va a ser una prótesis por catálogo, por tallas y modelos. Lo que estamos intentando crear ahora es que tú tengas tu propia prótesis adaptada a tu anatomía, a tu patología, a todas las variables que considere el cirujano. Entonces, eso es donde queremos llegar, a la medicina y cirugía personalizada", ha explicado Javier Baquero, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología de este hospital.

De momento, la tecnología permite llegar al paso de fabricar la guía quirúrgica, la fabricación de implantes a medida, pero no de forma generalizada. "Según se vaya optimizando y abaratando los costes, muy probablemente de aquí a unos años cada vez será más normal el que tengas soluciones diseñadas solo para ti", ha destacado.

El doctor Javier Baquero, el jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología de este hospital, ha explicado que lo más complicado ha sido "formar al personal para que todos trabajaran juntos", en un proceso en el que participan unos 12 perfiles profesionales diferentes, entre técnicos de imagen, radiólogos, cirujanos e ingenieros biomédicos. "Una máquina se puede comprar fácilmente aquí o en el hospital de al lado, pero tener tanta gente reunida con tanto conocimiento compartido no es fácil", ha indicado.

Hasta ahora, Rubén Pérez Mañanes, cirujano ortopédico dedicado a oncológico y responsable de la coordinación de la unidad 3D, ha indicado que de momento este quirófano se dedica "a los casos muy complejos, muy complicados", ya que solo existe uno. "Los casos más complicados son aquellos en los que hay que quitar un tumor, dejar una zona sin poderla rellenar con hueso y que funcionalmente no va a servirle al paciente", ha señalado.

Gracias al mismo, según el doctor Vaquero, se mejora la seguridad en la cirugía y se ahorra tiempo y dinero. "En los demás hospitales lo hacen de una manera más estandarizada, es decir, la cirugía es la misma pero no pueden tener esa representación que tenemos del tumor 3D en la mano; no pueden tener unas guías tan precisas y no pueden tener a lo mejor la facilidad para que la casa que fabrique esa prótesis tenga ya todo el trabajo hecho", ha explicado.

"Sin esta tecnología, esa prótesis vendría al cabo de unos meses y costaría 10 veces más de lo que nos cuesta a nosotros. Pues nosotros a la empresa que tenemos externalizada para fabricar esas prótesis le damos ya un DVD, un disquete donde está toda la información para que aprieten el botón y fabriquen la prótesis metálica de ese paciente, con lo cual el precio es mucho menor", ha resaltado.

Apuesta por la tecnología

La inauguración de este espacio ha contado con la presencia de la gerente asistencial de Hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Mercedes Navío, que ha destacado la apuesta de la Comunidad por situarse a la vanguardia internacional en materia de tecnología sanitaria, con más de 170 millones de euros destinados a nuevos equipamientos de alta tecnologías para los centros sanitarios de la región.

El Gregorio Marañón cuenta desde 2015 con una Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D (UPAM3D). Esta unidad 3D actualmente da servicio a 29 especialidades del hospital, con más de 160 médicos los que prescriben productos a medida y casi 10 años de desarrollo. "Llevamos entre 1.500 y 1.600 pacientes ya tratados con tecnología 3D", ha explicado el responsable de la misma.