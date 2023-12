Furor por el 12035, el número de Lotería de Navidad 'bendecido' por Pedro Sánchez: "Tras salir en la tele se nos agotó en horas"

Una veintena de personas hacen cola frente a la administración de la estación de Atocha, en Madrid, la mayoría para adquirir Lotería de Navidad. En la ventanilla, una mujer y sus hijas piden décimos acabados en 8. "A ver si hay suerte y nos toca aquí", dicen al despedirse de la dependienta, a la vez que dejan a la vista de los clientes un revelador cartel: el número 12035 está agotado.

El décimo se ha convertido en viral tras ser 'bendecido' por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El pasado lunes, Isma Juárez, colaborador de El Intermedio, acudía al Círculo de Bellas Artes de la capital a la presentación del segundo libro del líder del Ejecutivo, Tierra firme. "¿Le puedo pasar mi décimo de lotería por la espalda? Porque usted es un hombre con suerte. Igual me puede tocar", le dijo el reportero a Sánchez mientras le entrevistaba. El presidente aceptó y el gesto y el décimo no tardaron en convertirse en tendencia.

En la administración de Alcobendas donde los trabajadores de El intermedio compraron el décimo ya no queda ni uno. Este local tiene esa combinación todos los años, de ahí que sea el que más series tenía del boleto: un total de 110, lo que se traduce en 1.100 décimos. "No queda nada gracias al presidente del Gobierno", dice la encargada de Lotería con Alma. "Parte de ese número ha sido repartido entre oficinas y empresas, pero se agotó en horas después de salir en el programa", explica. "No nos queda ni un 5", añade.

Lo mismo ha ocurrido en Málaga, en la administración de la calle Mármoles. Allí contaban con 50 series, es decir, 500 décimos, y ya tampoco queda ni uno. "Al día siguiente de aparecer en la televisión se agotó y el teléfono no paraba de sonar", cuenta la encargada, Rosario, que además da un sorprendente dato: "Tampoco queda ese número para el Sorteo del Niño". Tan solo cinco minutos antes de hablar con 20minutos había recibido una llamada de una chica preguntando por "el número de Sánchez".

"No paramos de recibir llamadas", añade divertido Iván, de Loterías Pepito, en San Lorenzo de El Escorial. Allí, como en Atocha, recibieron una serie (10 décimos), que se agotó al día siguiente del gesto de Juárez en el programa de La Sexta. "Vino una chica y se llevó todos", apunta, aunque insiste que el 5 es una terminación que se vende muchísimo. "¿Pero qué ha pasado con este número?", dice dubitativo ante tanta pregunta. Ni siquiera sabía que se había hecho viral.

"Un número bonito"

En otras administraciones, como Lotería Anta, en Ourense, Azcarreta, en Bilbao, o en la de la Avenida del Conde San Isidro, en Fuengirola, han tenido una serie del décimo, pero se había agotado antes del boom. "Es un número muy bonito", sentencian los loteros, que además reiteran la idea de que el 5 siempre es, junto con el 7, la primera terminación que se agota.

"Aquí ha venido una chica desde Sevilla buscando el décimo de Sánchez", dice sorprendido Santiago, el lotero de Fuengirola. "Siempre que sale en los medios algo, ya sea un adivino o un tiktoker, pasa esto. No paran de llamar", explica desde Bilbao Cristina Azkarreta. "Me han preguntado por teléfono, por los comentarios de Google y por email...", agrega resignado Jorge Anta desde Ourense.

Entre los clientes de Atocha, muchos desconocen lo que esconde el ansiado décimo. "¿De qué va lo de ese número?", dice un cliente curioso. Mientras, los trabajadores están ocupados, mucho, lo mismo que la decena de administraciones a las que ha llamado este diario y no han podido atender el teléfono o lo tenían apagado.

En la web de Loterías y Apuestas del Estado se muestran las administraciones y comercios donde se tiene o ha tenido este décimo. En Loterías Perolo, de San Pedro del Pinatar, Murcia, tampoco queda. Y tras agotar existencias, tan solo queda saber una cosa: ¿tocará? Habrá que ver si Pedro Sánchez reparte suerte.