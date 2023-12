Isma Juárez muestra en 'El Intermedio' el décimo que pasó por la espalda de Pedro Sánchez: "Si lo quiere, que me llame"

Sandra Sabatés quiso destacar al comienzo de El Intermedio de este martes que el programa de La Sexta se había convertido en noticia gracias a lo que hizo Isma Juárez con Pedro Sánchez el pasado lunes.

"¡Qué momentazo televisivo! No sé si felicitar a Isma por su arrojo, su olfato periodístico, o a Sánchez, por su paciencia y por no estamparle su libro en la cabeza", exclamó Wyoming.

"Dada la superstición que se genera con la Lotería de Navidad. Tanto ese momento como el número del décimo, se han viralizado y han generado una enorme expectación", explicó Sabatés.

Sandra Sabatés, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Multitud de medios dieron la noticia, donde también han publicado que las redes sociales le han vuelto 'locas' por localizar décimos con el número tocado por Pedro Sánchez (el 12035)", añadió.

Wyoming dio la bienvenida a su colaborador diciéndole: "La que has liado, Isma... ¿Estarás contento?". El reportero confesó que "no me he separado de él".

"He dormido con el décimo, he desayunado y hasta lo he puesto una vitrina porque me he duchado con él, y no quería que se mojara, claro"; afirmó Juárez.

Y señaló que "no me han llamado de Moncloa, pero me consta que el presidente del Gobierno no tiene décimo, así que si lo quiere, me va a tener que llamar…".

Isma Juárez muestra el décimo que pasó por Sánchez y le manda un mensaje: "Si lo quiere me va a tener que llamar" https://t.co/7B8GWSmIRn — El Intermedio (@El_Intermedio) December 12, 2023

"Que monte una administración de Loterías que se llame El perrito de oro", comentó el reportero, que le preguntó a Wyoming qué hacía con el décimo.

"¿Te lo vas a quedar tú? ¿Se va a quedar en el plató? ¿Lo metemos en la caja fuerte que mandaste instalar en tu camerino?", le preguntó Juárez al madrileño.

"Tranquilo muchacho, lo vamos a guardar en un lugar seguro, muy bien protegido. Por eso he contratado una seguridad especial para custodiarlo", comentó Wyoming dando paso a Aznar-Raúl Pérez para que los 'custodiara'.