Aragonès convoca una reunión con los partidos para buscar soluciones tras los resultados del informe PISA

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reunirá a todos los presidentes de los grupos parlamentarios en una reunión de trabajo para buscar soluciones tras los malos resultados de Cataluña en el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA). La oposición ha confirmado su asistencia, pero ha criticado los tempos de respuesta del ejecutivo. "No se han movido hasta que ha llegado el tiempo de descuento”, han dicho los comunes.

Ha sido el propio Aragonès el que ha anunciado esta cumbre. Lo ha hecho durante el inicio de la sesión de control en el Parlament, donde también ha asumido "toda la responsabilidad" del informe y se ha comprometido a que los resultados mejoren con el tiempo. "Pero queremos hacerlo conjuntamente, no para diluir responsabilidades políticas, sino para que los resultados sean mejores, más estables", ha añadido.

En referencia a la reunión, ha explicado que lo que pretende es "avanzar" buscando consensos e impulsando "cambios valientes" para mejorar el sistema educativo.

El presidente catalán también ha hecho referencia a los acuerdos y compromisos que se anunciaron durante el pleno monográfico de Educación que se celebró el pasado mes de junio. "Dado que hay un amplísimo consenso, debe servir para ponernos a trabajar. Y hacerlo con rigurosidad y voluntad de acuerdo", ha dicho.

De esta manera, ha insistido para que los partidos políticos sean "exigentes" con el Govern y les ha instado a hacer "política educativa" y no "partidista".

La oposición confirma su asistencia

Los grupos de la oposición - PSC, Junts, CUP, Comuns, Cs, PP y Vox- han confirmado su asistencia a la reunión, pero han criticado los tempos de Aragonès, ya que consideran que “va tarde”. También se han mostrado poco confiados en cuanto a los resultados que pueden salir de esta cumbre.

El líder de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa, ha garantizado que acudirán a la reunión con una “actitud constructiva y respetuosa” porque "no hacer nada no es una opción", pero ha avisado al Govern de que no pueden haber “excusas”.

Por otro lado, el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, ha sido más crítico y ha reprochado que las explicaciones tras los resultados del informe lleguen tarde y justo antes de la sesión de control al Govern. “Demuestra el respeto que tiene por el Parlament y los grupos parlamentarios”, ha dicho. No obstante, ha reconocido que es necesario un “acuerdo de país serio” con medidas estructurales y continuadas por lo que también ha confirmado su asistencia.

La CUP se ha comprometido a participar en la transformación de la educación catalana, pero también ha pedido poner en marcha los reclamos de la comunidad educativa. El diputado Carles Riera ha puesto como ejemplos algunas de las medidas que piden los docentes, como rebajar las ratios, invertir en la escuela inclusiva o revertir los recortes que sufrieron en 2010.

En cuanto a los comuns, Jéssica Albiach, ha criticado que Aragonès y su equipo no se han movido hasta “que ha llegado el tiempo de descuento” y ha puesto como ejemplos varios ámbitos, como el de la sequía o la sanidad. Además, ha señalado que han tardado ocho días en salir a dar explicaciones tras conocer los “peores resultados de la historia” del informe en Cataluña. A pesar de su enfado, también han confirmado su asistencia y han tendido la mano a colaborar.