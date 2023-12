Arranca el juicio contra el exconcejal acusado de lanzar por la ventana a su exmujer y de dejarla tetrapléjica: "Yo no me caí, me tiró"

Tras más de tres años desde que la abogada Raquel Díaz quedara tetrapléjica ha comenzado este lunes el juicio contra su exmarido, el exconcejal del Ayuntamiento de Ponferrada Pedro Muñoz a quien ha calificado de "psicópata narcisista". Según denunció Díaz, el acusado la arrojó por una ventana de la casa que compartían en localidad leonesa de Toreno el 27 de mayo de 2020, lo que le causó lesiones que la han dejado tetrapléjica. La mujer también ha asegurado que durante los cuatro años que pasó junto a Muñoz vivió un "continuo horror" debido a que fue agredida tanto física como psicológicamente por el acusado.

"Yo no me caí, me tiró", ha recalcado Díaz en varias ocasiones durante su declaración, mientras que su exmarido ha insistido en que se trató de una caída accidental y que la encontró en el suelo ensangrentada. Sin embargo, el informe forense citado por el Diario de León detalla que la mujer tenía 17 lesiones y heridas diferentes en varias partes de su cuerpo. La víctima también ha denunciado durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de León que su exmarido la violaba continuadamente. Sin embargo, sus palabras han causado la sorpresa de la fiscal, que le ha preguntado por qué no había denunciado previamente dichos hechos.

Al respecto, la mujer ha respondido que tras salir del coma ha ido recordando paulatinamente muchas de las agresiones sufridas. También ha añadido que cuando ella le decía a su exmarido que debían separarse él la amenazaba con matar a su familia, incluyendo a la hija que tiene de un matrimonio anterior. El acusado, por su parte, ha relatado nuevamente su versión de los hechos y ha afirmado que aquel 27 de mayo estaba viendo televisión y que cuando la apagó fue a buscar a Díaz pero no la encontró.

"Me empecé a preocupar y la encontré estirada en el suelo al lado del pozo", ha declarado Muñoz, quien también ha dicho que, tras hallarla, procedió a colocarla de lado para protegerle la columna. Después, llamó al 112. Sin embargo, el acusado negó que hubiera discutido ese día con Díaz y aseguró que su exmujer ha mentido en su declaración. Sin embargo, sí ha reconocido que insultó a la víctima "alguna vez" y que en alguna ocasión la inmovilizó "para que no destruyera la casa porque se ponía a dar patadas y a romper cosas fuera de control", algo que Muñoz ha atribuido a su adicción al alcohol y que Díaz ha negado.

La víctima, por su parte, ha recalcado que el día de los hechos Muñoz la lanzó por la ventana desde una altura de dos metros, la golpeó con un palo "parecido a un bate de béisbol" y le disparó en el vientre con una pistola de perdigones. "Salió con el palo y me preguntó si seguía viva, me tomó el pulso y dijo zorra, hija de puta sigues viva y me arreó en la cabeza con el bate y en los brazos, en las piernas y en las costillas", ha informado el Diario de León. Además ha declarado que su exmarido solía colocarse los guantes de boxeo para golpearla en la tripa y que cuando tenía la menstruación también aprovechaba para golpearla en los pechos.

Piden 18 años y 9 meses de prisión

Durante la sesión del juicio la fiscal ha reproducido un audio de una llamada al 112 realizada por la víctima en mayo de 2018 en la que se le escucha llorar y gritar. "Se cabreó por algo y empezó a montar el número y yo a intentar calmarla. No podía hacer otra cosa. ¿Por qué llamas al 112 y luego cortas la llamada? ¿Por qué no dices, oye necesito ayuda?", preguntó el acusado. Durante la sesión también se colocó otra grabación en la que se escucha a Muñoz insultar a Díaz. "Te mato, hija de puta, te mato. ¿Es lo que quieres, que te mate? ¿Qué te he hecho yo? ¡Dímelo! Sigue gritando, grita más, zorra, abusona", indica el citado periódico.

El Ministerio Fiscal pide una pena de 18 años y 9 meses de prisión para Muñoz, quien está acusado de cinco delitos. Sin embargo, el de intento de homicidio cuenta con el atenuante de "arrepentimiento" debido a que el acusado llamó al 112 cuando se produjo el suceso y también colocó a la víctima en posición de seguridad. La Fiscalía sostiene que la mujer fue víctima de "malos tratos continuados", incluyendo la violencia psíquica, y también acusa a Muñoz de un delito de injurias y amenazas. En concreto, piden doce años por el delito de intento de homicidio, tres por la violencia habitual a la que la víctima habría estado sometida durante su relación con Muñoz y otras penas por las amenazas y la violencia psíquica.

El exconcejal fue detenido 1 de junio de 2020 por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de violencia machista después de que su mujer ingresara tres días antes, en estado grave, en un hospital de León. Muñoz aseguró que se trató de un accidente, pero las evidencias ponían en entredicho su versión de los hechos y apuntaban a una agresión. Por lo tanto, el acusado ingresó en prisión y el 25 de mayo de 2022 se le concedió la libertad a la espera del juicio.