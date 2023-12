Sindicatos minoritarios de la sanidad convocan una huelga para este martes y miércoles en todas las categorías del ICS

Los sindicatos CATAC-CTS, CGT, SOM Sanidad, SOM Intersindical y la Intersindical han convocado una huelga para este martes y miércoles dirigida a todas las categorías profesionales del Instituto Catalán de la Salud, ICS. El motivo del paro es su oposición al tercer convenio laboral que ha firmado la empresa pública con la mayoría de delegados sindicales de la mesa sectorial.

Esta mañana, en rueda de prensa, los convocantes de la huelga han calificado de "ambiguo" e "insulto a toda la sanidad pública" el preacuerdo del III Acuerdo de las condiciones de trabajo del personal estatutario del ICS. Asimismo, han asegurado que ven "agravios comparativos" entre categorías.

Los representantes de las diferentes organizaciones sindicales presentes en la rueda de prensa han asegurado que "harán presión" para que el acuerdo no se firme definitivamente" porque "perpetúa una diferencia entre categorías de sanitario y no sanitario". Han solicitado que se mejoren las condiciones en todas las categorías y han señalado que el preacuerdo no establece "un plan concreto" para lograr este objetivo.

Representantes de sindicatos de la sanidad en la rueda de prensa de esta mañana. ACN

La huelga convocada por estas entidades coincide con la llamada al paro indefinido a partir de este martes del sindicato Enfermeras de Cataluña en los centros del Institut Català de la Salut y en los concertados, es decir, en el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública, Siscat.

Respaldo mayoritario

El acuerdo con el ICS fue asumido por las secciones profesionales de la sanidad de UGT y CC OO, así como por Metges de Catalunya y el sindicato específico de enfermeras Satse.

Sin embargo, las organizaciones representantes de la enfermería que convocan los diferentes paros consideran que hay un “desprecio hacia nuestra profesión” porque, entre otras medidas, se propone un incremento del sueldo de 1.700 euros anuales y de un complemento de 1.500 por la especialidad de enfermería mientras que para los médicos de primer año de Atención Primaria, el sueldo se incrementa entre 5.500 y 8.000 euros.