Pilar Nieto, la judoca profesional que enseña este arte marcial a niños con trastornos neurológicos: "Mejoran a diario"

Pilar Nieto se subió con 11 años a un tatami y ya no ha vuelto a bajar de él. Competición, exigencia, profesionalización y, también, difusión. En concreto, enseñanza del judo en la Educación Especial. La implementación del judo como terapia en niños con trastornos neurológicos ha demostrado ser una estrategia beneficiosa que no solo aborda las necesidades físicas, sino también las cognitivas y emocionales de los niños afectados. Encontramos el mejor ejemplo de ello en el Cole de Celia y Pepe, centro de Educación Especial vinculado a la Fundación Querer

El judo, con sus movimientos estructurados y principios de autocontrol, ofrece una plataforma única para mejorar la coordinación motora, el equilibrio y la conciencia espacial en estos niños. A través de la práctica constante de técnicas específicas, los niños pueden experimentar mejoras en la fuerza muscular, la flexibilidad y la postura, contribuyendo así al desarrollo físico integral.

Además de los beneficios físicos, la implementación del judo como terapia también se centra en el aspecto psicosocial. Esta arte marcial fomenta la autoconfianza, la disciplina y el respeto mutuo, promoviendo un ambiente positivo y de apoyo para los niños con trastornos neurológicos.

La interacción social en el contexto de las clases de judo puede ayudar a mejorar las habilidades sociales y emocionales, brindando a estos niños una valiosa oportunidad para conectarse con otros y desarrollar un sentido de pertenencia. En conjunto, la terapia de judo para niños con trastornos neurológicos no solo tiene el potencial de mejorar la funcionalidad física, sino también de contribuir significativamente a su bienestar emocional y social.

Los alumnos del Cole de Celia y Pepe tienen el privilegio de aprender judo de una de las mejores deportistas de esta disciplina. Charlamos con Pilar Nieto.

Tras toda una carrera sobre el tatami, ¿por qué decidió comenzar a enseñarlo?

No es una decisión, es algo que te viene. Pasan los años y vas viendo que te estas dedicando a eso que tanto te gusta y que ocupa el mayor tiempo de tus días. Empecé a practicarlo porque era el deporte que hacía como extraescolar. Después, con 14 años, llegó la competición y tenía que entrenar por la mañana y por la tarde. Ya con 18 años acompañaba a mis entrenadores/maestros del club a sus colegios a ayudar y aprender. Pasaba las tardes así y, cuando me quise dar cuenta, ya no acompañaba a nadie. Estaba yo sola con un grupo de niños que, al igual que yo 10 años atrás, querían aprender judo.