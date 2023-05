Sara Mateos, Fundación DISA: "Existe poca oferta de deporte adaptado a discapacidad por falta de concienciación y accesibilidad"

Hace 12 años, el Grupo DISA, compañía canaria de distribución de productos energéticos, puso en marcha su fundación. Decididos a dar un paso más allá en su responsabilidad social corporativa, la empresa energética fundó esta entidad que, desde sus inicios, trabaja apoyando iniciativas sociales, culturales, medioambientales y de carácter innovador, muchas de ellas vinculadas a la discapacidad. En esta década, la fundación ha invertido más de 22 millones de euros en acciones y programas sociales, con los que se benefician más de 400.000 personas de media al año. Hablamos con Sara Mateos Artiles, directora de la entidad, para conocer un poco más de cerca la labor que realizan.

¿Es la falta de financiación el principal motivo por el que muchas de estas iniciativas deportivas no se llevan a cabo?También que, habitualmente, la conciencia era limitada, es decir, pocos clubes y federaciones tenían esa sensibilidad por la discapacidad. Había falta de concienciación y, en algunos casos, la accesibilidad, ya no solo física, sino también para discapacidades intelectuales , era limitada. Por fortuna, yo creo que estamos en la sociedad más inclusiva de la historia. Nos queda mucho por hacer, pero estamos en el camino, cada vez aparecen más figuras de apoyo y se adaptan más los deportes.

También lleváis a cabo 'Incluye-t Canarias', un programa de formación para profesores de educación física. ¿Cómo surge este proyecto?La idea originaria nace en Valencia de la mano de la Fundación Trinidad Alfonso. Habitualmente a los niños con discapacidad se les eximía de la actividad física en el colegio por muchos motivos, entre ellos, la falta de formación del profesorado. Por ello, el Comité Paralímpico en la Comunidad Valenciana decidió formar a profesores de educación física con el objetivo de hacer sesiones inclusivas. Ya son más de 600 profesores de educación física de todas las islas los que hemos formados. Después, nos dimos cuenta de que a estos profesores les faltaban recursos materiales, por lo que cada año lanzamos una convocatoria con la que pueden optar a recibir lotes de material deportivo para su colegio: sillas de ruedas, pelotas sonoras, juegos de boccia… etc. Estos profesores tienen el compromiso de usarlo, tengan o no niños con discapacidad en el aula, una forma muy bonita también de trabajar la inclusión.

Financiáis también proyectos relacionados con el arte, desde disciplinas como el teatro, las artes plásticas o la música. ¿Alguno vinculado con discapacidad?Sí, tenemos varias líneas de trabajo con colectivos con discapacidad que siempre intentamos que sean inclusivas de verdad. Es decir, que, si hay un proyecto de teatro en el escenario, como es el que desarrollamos a través de la Asociación Down Las Palmas con chicos con autismo, ellos trabajen y también se integren con los actores y el resto de profesionales. Intentamos que, además, ellos sean generadores de cultura, no solo los consumidores, que es lo habitual. En todas estas iniciativas tratamos de trabajar cuestiones transversales a su desarrollo personal y profesional como la comunicación, la expresión oral o corporal, que al final son cosas que le van a acompañar sobre el escenario, pero también en la vida. Por otro lado, tenemos un proyecto también muy bonito de radio con personas con síndrome de Down . Realizan un programa en la Radio Autonómica de Canarias en el que entrevistan a un invitado especial cada 15 días. Además, realizamos talleres de comunicación con profesionales formados del sector periodístico para que también adquieran habilidades en su desarrollo personal y profesional. En el ámbito cultural, también tenemos un proyecto para que los niños de las Aulas Enclave, clases en colegios ordinarios para alumnos con necesidades educativas especiales, conozcan el cine desde dentro.

Además, vais a desarrollar este mes junto a la Fundación Querer las 'I Jornadas de Intervención clínica-educativa: estrategias efectivas para mejorar el lenguaje y el aprendizaje'. ¿En qué consisten?Una de nuestras líneas de trabajo fundamental es contribuir a que los profesionales y las familias que tienen entre sus manos la educación de los menores, tengan o no discapacidad, se formen. En este caso, nos parecía necesario traer esta formación, no solo a personal docente, sino clínico. Van a ser dos fines de semana, el primero dedicado a los trastornos de la comunicación, el lenguaje y el habla, y el segundo, más vinculado a dificultades de aprendizaje. Todo ello, con el esfuerzo de que sea muy práctico, con talleres y herramientas que el lunes se puedan llevar al aula casi. Yo estoy muy convencida de que, viendo el dossier y el perfil de las personas que van a venir, va a ser súper útil. Nosotros pensamos siempre en el menor que está en el aula esperando a que llegue su profe cargado de energía y de ilusión, pero también de conocimiento y de herramientas, y para eso tenemos que trabajar todos.

Dentro de vuestros proyectos científicos, educativos y de investigación, desarrolláis la Escuela de Familias. ¿Qué temas abordáis?Hay de todo. Intentamos que sean charlas muy cercanas donde exprimimos al ponente durante casi 3 horas e intentamos acercar recursos que, a priori, se nos escapan aquí en Canarias porque estamos más lejos y es más difícil, pero también tiramos mucho de profesionales locales. Hay ponencias vinculadas al bullying, al uso de redes sociales… En ese contexto habitualmente no segmentamos por perfil de niños, es decir, si tienen o no discapacidad. Eso sí, mientras los padres están la formación, realizamos talleres con los menores, también con aquellos con necesidades especiales, para que la familia no tenga que sacrificar su formación por no poder conciliar el cuidado de su hijo.