Matrimonios que llegan a su fin: el número de divorcios de Galicia

El divorcio es posiblemente una de las situaciones de pareja más complicadas. Este proceso de disolución del matrimonio se da a petición de uno o de los dos cónyuges y puede tardar bastante tiempo en resolverse, sobre todo si existen hijos dentro del matrimonio, ya que en estos trámites hay que tomar decisiones acerca de las medidas del convenio regulador. También hay parejas que deciden optar por un divorcio de mutuo acuerdo para agilizar la separación total. En 2022 se registraron en España más de ochenta mil divorcios de ambos tipos.

¿Cuántos divorcios ha habido en Galicia?

Según revelan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes al año 2022, en España se disolvieron 81.302 matrimonios. En Galicia, ese mismo año se produjeron 4.286 divorcios y entre enero y junio de 2023 se registraron en el Poder Judicial de España un total de 2.582 divorcios: 1087 en A Coruña, 266 en la provincia de Lugo, 233 en Ourense y 996 en Pontevedra.

¿Qué hay que hacer para divorciarse?

Una vez se haya tomado la decisión de acabar con el matrimonio, es el momento de conocer a qué tipo de divorcio se va a enfrentar uno: de mutuo acuerdo o por la vía contenciosa. En el primer caso, ambas partes acudan a un mismo abogado o dos distintos para llegar a un acuerdo sobre el convenio regulador. En este documento se establecen las medidas de la custodia, el régimen de visitas, la utilización de la vivienda familiar, la pensión alimenticia o la compensatoria en caso de que la hubiese. Después, el juez aprueba o no ese trato y modifica las medidas que crea pertinentes basándose en el marco legal. Este procedimiento se puede llevar a cabo también ante un notario si no hay hijos menores no emancipados o que dependan de sus progenitores.

Por otro lado, el contencioso se da cuando los cónyuges no llegan a un acuerdo para el convenio regulador y, en este caso, una de las partes implicadas debe interponer una demanda y dejar que intervengan un abogado y un procurador. Finalmente, el juez redacta una sentencia judicial para establecer las medidas de dicho convenio regulador.