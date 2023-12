Un revolucinario análisis de sangre predice la salud de tus órganos: nos los cuenta 'Los Profes de Ciencias'

Aunque nosotros creamos que envejecemos linealmente, no todas las partes de nuestro cuerpo lo hacen al mismo tiempo. Un estudio de la Universidad de Stanford (EEUU) acaba de constatar que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo puede marcar su propio ritmo de envejecimiento, según publican en la revista Nature. Si alguno de nuestros órganos envejece a un ritmo excesivamente rápido, es más probable que termine experimentando alguna enfermedad.

¿Cómo conseguir esta información relacionada con el envejecimiento del organismo? Únicamente es necesario un simple análisis de sangre, en el que se detectan los niveles de proteínas procedentes de cada uno de nuestros órganos. A medida que un órgano envejece va liberando al plasma sanguíneo proteínas concretas y serán estas las que se analizarán en el laboratorio. El estudio en cuestión ha buscado más de 5000 proteínas diferentes que causan el envejecimiento de los órganos humanos. Este análisis podría dar lugar a acciones preventivas antes de que se produzca la enfermedad o tengamos un problema serio de salud.

Concretamente un envejecimiento acelerado del corazón incrementa notablemente el riesgo de padecer una insuficiencia cardiaca, del mismo modo ocurre en el cerebro, cuando presenta una edad biológica mayor incrementa el riesgo de enfermedades como el alzhéimer.

De momento es un análisis de sangre que no está al alcance de todos, pero no dudo que en un futuro no muy lejano gracias a un pinchazo en el brazo se pueda saber cuál es el estado general de la salud de nuestro organismo y actuar preventivamente ante ciertas enfermedades.