Descubierto un nuevo sistema solar a 'tan solo' 100 años luz: el análisis de 'Los Profes de Ciencias'

Se ha descubierto un nuevo sistema solar. Aunque la estrella HD110067 ya era conocida, sus exoplanetas permanecían sin ser observados hasta ahora. El astrofísico español Rafael Luque, liderando un equipo de la Universidad de Chicago (EE.UU.), ha publicado sus hallazgos en la revista Nature, proporcionando una perspectiva única sobre la formación y evolución planetaria de este nuevo sistema solar.

Lo notable de este sistema radica en su peculiaridad, ya que todos sus planetas se encuentran en resonancia, manifestando patrones repetitivos a medida que orbitan alrededor de su estrella. Este fenómeno hace que algunos planetas se alineen cada pocas órbitas, creando un patrón único y fascinante. Si bien este tipo de resonancia es común en las etapas iniciales de la formación de un sistema solar, por lo general, con el paso del tiempo se rompe este delicado equilibrio.

El estudio no solo ha proporcionado detalles sobre la masa, tamaño y radio de cada planeta, sino que también ha señalado que estos se ubican notablemente cerca de su estrella, fuera de la zona de habitabilidad convencional. Aunque no se descarta la presencia de agua, no se puede confirmar este dato hasta recibir información del telescopio espacial James Webb.

Este sistema planetario, compuesto por seis subneptunos o minineptunos, abre un abanico de posibilidades para la investigación, dado que este tipo de planetas son los más abundantes en la Vía Láctea, a pesar de su ausencia en nuestro propio sistema solar.