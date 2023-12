Talento y formación continua, una ecuación de éxito empresarial

El talento puede identificarse de muchas maneras. En el ámbito académico, se ha detectado tradicionalmente a través de las notas: un sobresaliente era sinónimo de éxito. Pero ese potencial es también visible en aspectos menos tangibles, como el pensamiento crítico, por ejemplo, la motivación o las habilidades comunicativas. Las empresas ya no buscan solo a un trabajador que haya acumulado conocimientos durante años. Quieren también que sus empleados posean otras habilidades –las conocidas como soft skills– acorde a sus valores y a su filosofía de trabajo. No es más que encontrar el equilibrio entre las competencias técnicas y teóricas; y aquellas más sociales, comunicativas o personales, que pueden ser muy útiles para afrontar otro tipo de desafíos.

Sobre este asunto debatieron representantes del ámbito de la educación y de la empresa en un foro organizado por 20minutos en torno al binomio entre formación y empresa, que fue moderado por Chema R. Morais, redactor jefe del diario. Un foro que atañe a toda la población; tanto a estudiantes, como a recién matriculados y trabajadores, ahora que la formación a lo largo de la vida está cada vez más a la orden del día. "Hay estudiantes con notas más estándares que, sin embargo, son talentosos en determinados aspectos. Y ese talento bien cultivado les puede llevar a un desempeño profesional excelente", defendió Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo. Las empresas, señaló, no se fijan únicamente en el expediente académico, tienen en cuenta también otro tipo de cuestiones que desde la CEU San Pablo intentan potenciar a través de tutorías personales y programas de mentores.

Algo parecido a lo que hacen en Universia Jobs, dedicada a la gestión del talento y al apoyo de la transformación digital de las universidades. Según contó su talent manager, Beatriz Sevillano, en los procesos de selección se exigen cada vez más habilidades sociales. "Siempre insistimos en que vale todo. Una clase particular, haber practicado algún deporte… cualquier actividad que les haya dado formación más allá de sus plenos conocimientos. Esa parte más personal que todos llevan dentro, pero que hay que ayudarles a identificar", explicó.

¿Cómo detectar esas competencias? Puede hacerse con una entrevista habitual, cara a cara. Pero hay empresas como KPMG, una firma líder en prestar servicios profesionales que cuenta con más de 6.000 empleados, que han incorporado métodos novedosos para poder identificar talento de una manera mucho más amena y disruptiva mediante la gamificación o la realidad virtual. También en Universia trabajan la empleabilidad universitaria con ejercicios más prácticos con los que examinar cómo se desenvuelven los estudiantes. "Ahí se aprecian el liderazgo y los valores. En el momento en que son ellos mismos es cuando les ves de verdad. Al final, les sacamos de su zona de confort y es cuando se muestran", aseveró Sevillano.

Para Paula Ferrete, mánager de Learning & Development de KPMG, se trata de demostrar actitud. "Tú notas en un proceso de selección cuando alguien viene con ganas e ilusión y cuando alguien viene por venir. Las ganas, la ilusión y la pasión hacen que brilles frente a otros candidatos", destacó.

Aprendizaje a lo largo de la vida

Pero el talento no solo hay que identificarlo en el proceso de búsqueda de empleo tras finalizar los estudios, sino que hay que cultivarlo y actualizarlo. Por ello es crucial la formación continua, sobre todo al ritmo al que evolucionan las cosas hoy en día y teniendo en cuenta los continuos avances científicos y tecnológicos. "Hay que ofrecer formaciones que se adecúen a lo que pide el mercado y que la gente no tenga miedo a reinventarse", subrayó Carolina Castillo, directora de Operaciones y Marketing en Microsoft España. "El talento de cada puede llegar a quedarse en un un 10% si no se forma", coincidió Visiedo.

Ya sea mediante cursos sueltos, con las microcredenciales que ofrecen las universidades o a través de formaciones en empresas, la educación a lo largo de la vida es esencial para complementar la experiencia laboral y tener un perfil profesional más completo y actualizado. De hecho, la frontera entre el mundo laboral y el académico está dejando de existir.

En el CEU San Pablo, de hecho, ya cuentan con lo que Visiedo denominó "píldoras informativas" para potenciar esas competencias transversales que harán de los estudiantes personas "más empleables". "Hemos desarrollado programas específicos sobre habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo o el conocimiento del mundo empresarial", contó Visiedo. Pero hay una parte que, para la rectora, es clave: la formación en valores. "Reivindico los valores como fuente de empleabilidad. ¿A qué empresa no le va a gustar que un candidato le aporte capacidad de esfuerzo, compromiso, responsabilidad o sentido de la ética?".

Aun así hay todavía una brecha entre los profesionales que demandan las empresas y los perfiles que salen de las universidades. Es la "desacoplación formativa" de la que se viene alertando y que, según Cepyme, deja ya a más de 100.000 puestos vacantes sin cubrir por no encontrar al personal adecuado. Es ahí donde entra el trabajo de empresas como Universia Jobs, que crea espacios de diálogo con las distintas compañías para saber qué es lo que necesitan e intentar ajustar los perfiles de los trabajadores a las demandas del mercado laboral. "La universidad y la empresa hoy en día no pueden vivir una de espaldas a la otra", aseveró Rosa Visiedo.

Al hablar de formación a lo largo de la vida, por tanto, se incluyen también a los trabajadores de todas las edades. "Cuando hablamos de estudiantes no hablamos necesariamente de perfiles jóvenes. Todo el mundo tiene que vivir la formación con naturalidad y ganas de aprender, porque la pirámide poblacional es la que es, y no vamos a tener tiempo de poder cubrir todas las necesidades y oportunidades que hay con la gente joven que se está formando", explicó Castillo.

Es un reto social y educativo al que se enfrenta España, pero también el resto de países europeos ante una realidad en constante cambio. Ya no sirve estudiar únicamente en los años de carrera. Muchas personas pueden dejar de ser válidas para determinados puestos de trabajo si no han ido adquiriendo las habilidades que exige su empresa y el sector. "Para potenciar el talento una vez dentro de una corporación, ofrecemos formación técnica y de habilidades de soft skills. Luego está la figura del mentor, que ayuda en cuanto a crecimiento y desarrollo dentro de la compañía; y los programas de talento que impulsan esas habilidades. Tener un modelo de carrera proactivo, en definitiva, potencia el talento", defendió Ferrete.

Mejorar con la Inteligencia Artificial

En ese contexto juegan un papel fundamental las nuevas tecnologías, que pueden ser una herramienta muy útil, ya no solo para potenciar esas competencias sociales, sino también para hacer una gestión más eficaz del tiempo. No creen las ponentes en esa alerta que ha generado la irrupción de la Inteligencia Artificial como una amenaza al ser humano en el mundo laboral. "Estos modelos están pensados para amplificar, potenciar y ayudar a las personas a ser mejores en su profesión y para ganar tiempo en cosas más rutinarias y administrativas que se pueden automatizar. Al final, el piloto sigue siendo el ser humano y eso tiene que ayudar a generar más productividad y a liberar tiempo para ser más creativo e innovador", sostuvo Carolina Castillo.

En la misma línea, Sevillano aseguró que precisamente esas herramientas sacarán a relucir titulaciones que llevan años relegadas a un segundo plano y que están más centradas en el ámbito de las humanidades. Para Rosa Visiedo, no es más que saber utilizar este tipo de tecnologías de una forma responsable y ética: "Al final, una herramienta no es buena o mala en sí misma, sino en función de aquello para lo que se utiliza".

En definitiva, todas aquellas competencias que hasta ahora se pasaban por alto y que no se habían considerado como primordiales en el mundo laboral están siendo cada vez más valoradas por las empresas. En un escenario en el que las nuevas tecnologías están desarrollando herramientas capaces de acumular conocimientos más técnicos, las habilidades sociales toman mucho más protagonismo. Si en España casi la mitad de los españoles de entre 25 y 34 años tiene estudios superiores, la clave ahora está, por un lado, en potenciar otra serie de aptitudes más sociales para destacar; y, por otro, en actualizar constantemente los conocimientos adquiridos para no quedarse atrás.

Rosa Visiedo: "Formarse nunca está de más. La educación es una forma de cultivar el talento"

Aunque una persona pueda tener un talento concreto, este pierde fuerza si no se trabaja, si no se alimenta. La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, lo compara con un jardín que hay que abonar, regar y despojar de malas hierbas para que fructifique. Todas las personas, defiende, tienen un talento, aunque pueda costar tiempo llegar a descubrirlo. Y para lograr este fin es fundamental la educación. "Formarse nunca está de más. La educación es una forma de cultivar el talento. Al final, lo que genera la educación es fomentar unas habilidades sociales, ciertos conocimientos y unas oportunidades que mejoran ese talento. Además, creo que favorece mucho a toda esa parte de pensamiento crítico y a una serie de habilidades que luego se van a incorporar al mercado laboral. Entonces, es importantísimo que la educación fomente todos esos espacios que luego tendrán en un futuro", mantiene Visiedo.

Beatriz Sevillano: "Es importantísimo fomentar todas las habilidades que necesitará el mercado laboral"



Seguir estudiando, en el formato que sea, es, para la talent manager de Universia Jobs, una vía muy efectiva para potenciar otras habilidades sociales y conocimientos que ayudan a impulsar y desarrollar el talento de cada persona. "Favorece mucho a toda esa parte de pensamiento crítico, de una serie de habilidades que luego se van a incorporar al mercado laboral. Resulta importantísimo en este sentido que la educación fomente todos esos espacios que luego tendrán en un futuro". Sevillano defiende la cultura del esfuerzo pues, asegura, es lo que estimula y promueve el talento. "Han pasado generaciones muy formadas que, si no se esfuerzan o no le ponen pasión a lo que hacen, no acaban en nada", opina. Por un lado, la especialista en el sector educativo considera que el empleado tiene que estar hoy preparado para para una mayor adaptabilidad, mientras las empresas deben cuidar al empleado y mantenerlo en el centro de su actividad.

Paula Ferrete: "La educación tiene que ir acompañada de competencias como la tolerancia a la frustración"

Para la mánager de aprendizaje y desarrollo de KPMG, la educación entendida como la asimilación de ciertos contenidos es la base de todo el desarrollo académico y profesional. Pero, incide, no es siempre lo único que se necesita para poder desarrollarse con éxito en un proyecto laboral. "Tiene que ir acompañado de unas competencias y unas capacidades tan relevantes como pueden ser desarrollar la tolerancia a la frustración, al fracaso; el hecho de fomentar la autoexigencia; el afán por la excelencia; el saber trabajar en equipo; o habilidades de liderazgo, entre otras", explica la especialista en recursos humanos y formación. Pero, además de toda esta serie de soft skills, en su opinión también se precisan "capacidades y habilidades tecnológicas y digitales, que es lo que ahora mismo demanda el mercado". Específicamente sobre la Inteligencia Artificial, Ferrete aboga por su conocimiento para después que cada persona se quede con lo positivo, "con lo que pueda aportarnos".

Carolina Castillo: "El aprendizaje continuo, el pensamiento crítico y la empatía son diferenciales"

Para la responsable de Operaciones y Marketing de Microsoft España, hay tres competencias clave que una empresa exige o valora de un trabajador. "En primer lugar, el aprendizaje continuo, esa curiosidad por mantenerte al día, reinventarte y aprender", indica. En segundo lugar estaría el pensamiento crítico: "Aprender a razonar y a utilizar la información para tomar decisiones". Y, por último, la empatía y la inteligencia emocional. Estas son, a juicio de Castillo, tres habilidades "que en el pasado no han sido tan cruciales pero que ahora son diferenciales". Según precisa, el conocimiento más técnico a día de hoy se adquiere de manera muy fácil, así que lo que hará que un candidato a un puesto de trabajo destaque frente a otro serán las llamadas soft skills. Una vez en la empresa, Castillo dice que un trabajador tiene que mantener interés por continuar formándose, más allá del aprendizaje necesario para desarrollar su trabajo, mientras que la empresa debe conceder tiempo para facilitarlo.