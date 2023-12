Pipper y Pablo vuelven a la televisión: "El programa visibiliza la necesidad de integrar a nuestros perros en los espacios públicos"

La aventura de Pablo Muñoz Gabilondo y Pipper comenzó hace cinco años, cuando decidieron recorrer toda España y compartir sus experiencias en cada rincón de nuestro país sobre cómo es viajar con perros, con el objetivo de ayudar a los tutores caninos a conocer lugares pet-friendly y fomentar que los establecimientos, hoteles y lugares más turísticos de nuestra tierra admitieran la entrada de nuestros compañeros de cuatro patas.

Después de su éxito con el blog 'Pipper on tour', la redacción de una guía pet-friendly de nuestro país (España con perro. 200 planes con tu mejor amigo) y la publicación de dos cómics, el año pasado Pablo y Pipper dieron el gran salto a la televisión con el programa de RTVE Pipper en ruta, que han seguido cientos de miles de personas.

Tras este éxito, la cadena de televisión ha decidido renovar el programa con una segunda temporada que en la que Pablo y Pipper ya están trabajando y que, aunque todavía no tiene decidida su fecha de estreno, volverá a la pequeña pantalla tras las navidades.

Hablamos con Pablo para indagar un poco más sobre la evolución del turismo pet-friendly en España, descubrir qué lugares son más punteros en materia perruna y los próximos pasos a seguir como una sociedad cada vez más involucrada con el bienestar y la protección animal.

Pablo Muñoz Gabilondo

San Sebastián (Guipúzcoa, 1972)

Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa, 1972), este periodista donostiarra y creador del blog 'Pipper on Tour' está especializado en dirección de comunicación y reside entre San Sebastián y Madrid. Tiene una experiencia profesional de 30 años como periodista en medios de comunicación y como responsable de gabinetes de prensa. Desde hace unos años viaja junto a su perro Pipper, el primer can turista que ha dado la vuelta a España, promoviendo la integración de los perros de compañía educados en los espacios públicos.



Lo primero de todo, ¿cómo vivió la acogida de la primera temporada?La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Ver que el trabajo de cinco años recorriendo España, conociendo gente, moviendo conciencias y dando difusión a algo que mucha gente no conoce o que no se planteaba ha sido algo bonito de ver adaptado a la televisión.

​

​Es un trabajo de información y concienciación, de descubrir con mis propios ojos lo que está sucediendo en España (museos, alojamientos, restaurantes), cómo se están abriendo cada vez más las puertas a nuestros perros. Para nosotros es una satisfacción.

​

​Salir en televisión ha sido una experiencia que me ha colocado en situaciones graciosas porque, como Pipper siempre ha sido la estrella del blog, mientras que antes le reconocían a él, ahora me paran a mí, incluso cuando voy al supermercado y no estoy con él (para preguntarme dónde está). Es bonito ver cómo nos anima la gente para continuar con nuestra labor de demostrar que, en general, los perros son educados y que la gente que tiene perro es responsable. ​

¿Cree entonces que ha logrado abrir mentes al respecto?El programa sirve para visibilidad la necesidad social de integrar a nuestros compañeros de cuatro patas en los espacios públicos, pero también logra que instituciones, museos, atracciones turísticas, alojamientos y demás, se interesen por algo que no se habían planteado: el dar entrada a nuestros compañeros de cuatro patas.



Muchas de ellas no habían ni pensado en la necesidad que hay de, por ejemplo, coger un bus o el tren con el perro para ir a ver a la familia por Navidad, porque no todo el mundo tiene coche. Con el programa visibilizamos esa necesidad social de integrar a nuestros compañeros peludos en los espacios públicos.​

Pipper y Pablo en el bosque de secuoyas de Cantabria. CEDIDA

¿Podría ponerme algún ejemplo?El museo de San Isidoro de León (que es una pasada de sitio), ahora recibe con total normalidad a los turistas que llegan acompañados de perros y nos han contado que no han tenido ningún problema y que están encantados, es algo que veremos en esta segunda temporada.

​

​A raíz de la visita con Pipper hace cuatro años, se han atrevido a dar el paso abriendo las visitas pet-friendly a todos los perros, ya que antes solo permitían perros pequeños, y difunden así nuestro lema "Perros educados, bienvenidos".



Se me pasa por la cabeza también el caso del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que gracias al programa permiten la entrada a perros todos los viernes y se están planteando ampliar el horario.



Al final, lo maravilloso reside en terminar con prejuicios y abrir mentes. Hay que adaptarse a una nueva sociedad, la que estamos creando, donde nuestros animales tienen un trato que no tenían hace años. Ahora se le da importancia a su bienestar, a cuidarlos e integrarlos, forman parte de nuestras familias.​

¿Además de León, qué ciudades visitarán en la segunda temporada de 'Pipper en ruta'?A parte de León, iremos a Ciudad Real, Barcelona, Rías Baixas, Cantabria, Navarra, Segovia, Bilbao, Zaragoza, Almería... Seguro que me dejo alguna.

¿Y se continuará con el mismo formato?Hemos decidido meter también tramas e invitados para transmitir temas de actualidad, como el debate sobre si estamos o no humanizando a los perros demasiado o hablar de si es o no adecuado vestirlos... Todo con el fin de buscar el bienestar del animal.

​

​También hemos querido tratar temas relacionados con el vínculo entre el perro y el tutor, con expertos que nos someten a pruebas a Pipper y a mí para ver si tenemos una buena relación. Al final se trata de combinar el turismo y la parte pet-friendly con estos otros asuntos que creo que también son importantes.



Y por supuesto, vamos a continuar con la parte solidaria, ayudando a los refugios y hablando de los perros menos afortunados que Pipper, aunque no puedo desvelar nada al respecto.​

En estos últimos meses, han surgido otros programas 'made in Spain' sobre bienestar animal en otras cadenas y con otros formatos, ¿considera que es importante que haya más programas sobre animales en televisión?Sí, de hecho, ojalá haya pronto un programa de animales de compañía en prime time. La sociedad ya está preparada y lo necesita. Estamos llegando ya a un punto en el que el perro es uno más de la familia y un prime time es un reflejo de la sociedad y sus valores. El formato es entretenimiento, eso está claro, pero dentro de eso, ojalá y se pueda conseguir que haya un formato que esté centrado o que tenga protagonistas caninos.



¿A qué se refiere exactamente con que la sociedad ya está preparada?A que al final estamos demandando este tipo de información, porque cada vez somos más los que tenemos perro por primera vez. Por tanto, queremos aprender a entenderlos, a cuidarlos... Vamos un poco más retrasados en este sentido que otros países de Europa pero ya estamos recuperando el terreno y creo que la televisión es un medio de educación y sensibilización ideal para esto. Los perros se lo merecen y nosotros también.



Pipper y Pablo en Segovia. CEDIDA

¿Considera que las leyes, como la nueva Ley de Bienestar Animal, ayuda a fomentar esta educación y sensibilización?Es importante, pero creo que lo es más la implicación de las personas, porque la administración al final siempre es más lenta que la sociedad. A nivel nacional la normativa se ha conseguido pero luego hay normas a nivel local que tardan en adaptarse. Está bien tener un marco general con el que ya se puede mejorar a nivel social y al que las personas y asociaciones como la de hostelería y turismo de Pamplona (una de las pocas capitales en las que no había bares o restaurantes para entrar con perro) se puedan aferrar para informarse y llevar a cabo cambios. Hemos hecho una acción con ellos este año que ha consistido en cederles la imagen de Pipper para crear la pegatina e informar a todos los asociados de la posibilidad de abrir sus establecimientos a los perros. De repente, Pamplona ha pasado de no tener sitios pet-friendly a tener al menos una decena de ellos y, de hecho, en uno se ha creado el primer menú canino.