Sánchez busca convencer a la prensa extranjera en pleno intento del PP de internacionalizar la amnistía

En pleno intento del Partido Popular por internacionalizar la amnistía y provocar la intervención de la Unión Europea, Pedro Sánchez trata de no perder terreno en lo respectivo a la prensa internacional. El presidente del Gobierno mantuvo esta semana un encuentro informativo con medios no españoles en el que trató de explicar su posición sobre la política española y sobre la aplicación de la medida de gracia a los implicados en el procés independentista catalán. No es, eso sí, la primera vez que Sánchez mantiene este tipo de reuniones con la prensa internacional: ya lo hizo antes de las pasadas elecciones del 23 de julio o cuando era el líder de la oposición, aunque desde Moncloa apuntan a que estos briefings no se realizan con una periodicidad fijada.

La cita se produjo el pasado martes en el Palacio de la Moncloa, simultáneamente a la rueda de prensa que ofrecía Pilar Alegría como portavoz del Gobierno tras la finalización del Consejo de Ministros. A la misma acudieron más de una veintena de medios, que preguntaron principalmente por la amnistía, el papel de Europa o la gobernabilidad del país, toda vez que Podemos no había abandonado aún Sumar. El presidente se mostró tranquilo y defendió la medida de gracia, algo que también está haciendo ante la opinión pública española en entrevistas para no caer en errores de pasadas legislaturas. "Gestionar, pero también comunicar" es una de las máximas de este segundo Ejecutivo de coalición.

El presidente reconoció, como ha hecho en intervenciones recientes, que no hubiera sido "su primer paso", pero presumió de haber devuelto el independentismo a la política española y afirmó que la amnistía terminaría de resolver el "conflicto político" en Cataluña. El jefe del Ejecutivo suele asimilarlo a lo de los indultos, "que ya ni el PP discute", como ha llegado a recordar, y está seguro de que el tiempo le dará la razón.

La amnistía pasará su primer examen en el Congreso el próximo martes, 12 de diciembre, y ha provocado grandes movilizaciones ciudadanas en las últimas semanas. En su intento de paralizar esta medida de gracia, los populares han tratado de internacionalizar su debate llevándolo al Parlamento Europeo. PSOE y PP se han valido de la respuesta del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para quitarse la razón mutuamente. El PP destaca que la UE "tiene preguntas" porque la Comisión ha dicho que estudia "con detenimiento, de forma objetiva e independiente". Sin embargo, el Ejecutivo cree que los 'populares' se han vuelto a llevar un revés de Bruselas, donde, dicen, "hay cero preocupación" al ser un "asunto interno" de España.

Los socialistas han echado el resto para no dejar que el PP imponga su relato fuera de las fronteras españolas, donde Sánchez cuenta con un papel relevante. Su hombre de confianza, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, estuvo en la capital europea esta semana, donde ofreció una rueda de prensa con Reynders. "La Comisión Europea y el Gobierno trabajamos siempre con total colaboración, y abordamos los temas con total lealtad. Estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido y transparente para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se formula con preguntas y respuestas; la posición que tenemos es común", lanzó el ministro.

Bolaños aprovechó su visita a Bruselas para darle una entrevista a Politico, uno de los medios más influyentes en la capital comunitaria. En la charla, apuntó que si en Bruselas "el sentimiento sobre el problema catalán ya se ha casi olvidado ha sido gracias a las políticas de Pedro Sánchez. Asimismo, el presidente también quiere explicar la amnistía a los españoles. Es por ello por lo que ha emprendido una gira de entrevistas por radios y televisiones tras ser investido como presidente del Gobierno por tercera vez, como ya hiciera antes de las elecciones del 23 de julio. De momento, se la ha concedido a La hora de la 1, a la Cadena SER o a Antena 3.