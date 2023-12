Sale a subasta un collar de perlas de Fabiola de Bélgica que le regaló Hassan II de Marruecos

Una joyería suiza ha puesto a la venta un conjunto de joyas que Hassan II de Marruecos regaló a Fabiola de Bélgica, la española que se convirtió en reina de Bélgica tras su matrimonio con el rey Balduino.

La pieza en cuestión pertenece al conjunto de rubíes y perlas cultivadas 1980, de la casa Chaumet, Pierres d'Or (Piedras de oro), que tiene un cartucho de oro de 24 kilates en el centro y "está inspirada en los escudos ha sido puesta a la venta en Ginebra por Faerber collection", según cuenta el maestro joyero Pablo Milstein.

Los elementos de la colección están ensamblados sobre un cordón de seda intercambiable o un collar de oro o perlas, engastados con rubíes, esmeraldas y zafiros cabujones. También se crearon anillos y aretes de clip, que son algunos de los más vendidos de la Maison suiza.

El collar que forma parte del conjunto perteneció a la reina Fabiola de Bélgica, como regalo del rey Hassan II de Marruecos y es obra de René Morin, un artesano.

El interés de esta joya radica en que a la muerte de Fabiola, hubo problemas, porque había creado una fundación para dejarle parte a sus sobrinos españoles y que no tuvieran que tributar. Pero se descubrió la estrategía y tuvo que disolverla.

Tras su fallecimiento, algunos sobrinos españoles se quejaron de que los belgas se habían quedado todo y que no les habían dejado ningún recuerdo de su tía. La mayoría de las joyas de Fabiola están desaparecidas o en manos de los belgas. Por eso, esta tiene tanto interés, porque ha aparecido y se ha puesto a subasta.

Pero vamos a la historia de la joya y de su creador. "A la edad de 24 años, Morin obtuvo un diploma en joyería fina, que sumaría a su diploma en escultura de la academia de Bellas Artes de Lyon. Alentado por Murat, el joyero con el que llevó a cabo su aprendizaje, se animó a probar suerte en París", recuerda Milstein.

Sin embargo, frecuentar las vanguardias no le alejó de uno de sus primeros amores, el Renacimiento. Marcel Chaumet no se equivocó cuando lo contrató en 1962. Creó colecciones anuales temáticas, castillos, barcos y tocados, collares de pantera, serpiente y pato... Su creatividad no tenía límites. Los animales aparecían a menudo.

A la hora de utilizar el vidrio de Baccarat, René Morin diseñó el Bestiaire fabuleux (Animalario fabuloso), un total de 32 animales en cristal en bruto, según Milstein.

Experto en piedras preciosas, se sentía fascinado por los diamantes de las minas de Golconda (La India), si bien no le impidió centrarse más en la estética que en el valor de los minerales.

"Esas piezas son una demostración pasmosa de su espíritu visionario que se avanza muchos años a su época. Investigando en los archivos me doy cuenta de que era un hombre de un vanguardismo sorprendente", confiesa la historiadora de la joyería Vanessa Cron.

Lo que se desconoce es si la la reina de los belgas había lucido en público la joya que ahora vende Faerber collection.

Todo lo que concierne a la española que ciñiese la corona de reina consorte de Balduino I despierta mucho interés. No hace mucho salió a la venta un collar de su madre y que ella misma lució, pero que nunca le perteneció.

Teniendo en cuenta que sigue sin aparecer la corona ducal que como regalo de bodas recibe de Carmen Polo de Franco, el hecho de que salga a relucir que un joya obsequiada por el rey de Marruecos se halle a la venta hace pensar que quizás esa pieza de los Franco a Fabiola termine también por aparecer.

De ser un regalo de Estado es de suponer que la reina no podría disponer de él a su antojo, por lo cual se debería de descartar esta opción.

En el caso del collar que se vende ahora, se trata de un obsequio privado y que de seguro fue entregado por un embajador del rey, de ahí la inscripción en el estuche.

Hassan, al igual que los soberanos árabes gustaba de regalar joyas y objetos preciosos, como el porta joyas realizado en jade nefrita con nervaduras de oro,-señala Pablo Milstein- "una base en jaspe rosa y las iniciales de madame de Gaulle en zafiros y firmado por Marchak que se realizó bajo una idea del propio monarca".