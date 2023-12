Así es y así ha sido Juan José Ballesta, un actor perseguido por el drama, las penurias, las agresiones... y los éxitos

El nombre del actor Juan José Ballesta está estos días en todos los titulares, por desgracia, por motivos poco agradables, como son una denuncia por acoso sexual contra él y una detención por un supuesto robo que habría cometido tras una pelea, dos hechos que en cualquier caso están aún por juzgar.

Lo cierto es que la vida del actor ganador de un Goya no ha sido un camino de rosas y que se ha caracterizado por muchos altibajos. Hacemos repaso de la trayectoria vital de Juan José Ballesta.

La infancia del actor transcurrió en una casa de IVIMA (Agencia de Vivienda Social) en Parla, un pueblo a las afueras de Madrid, donde los bajos ingresos de la familia motivaron que desde la institución autonómica se les cediera esa vivienda. "Cuando era pequeño, he comido macarrones durante varios días. Mi padre trabajaba en la obra y mi madre también estuvo un tiempo porque no llegábamos a fin de mes", contaba el actor a Jordi Évole en Lo de Évole.

Las dificultades también estaban en el colegio, donde sufrió bullying, lo que motivó que tuviera que cambiar de centro. En paralelo, sufrió un infarto en la cabeza del fémur (necrosis de un hueso debido a la falta de riego sanguíneo), lo que motivó que llevara un aparato ortopédico. “Los niños se metían mucho conmigo por eso, me llamaban 'Forrest Gump' cuando era pequeño", contaba.

Ya por entonces participaba en series como Querido Maestro (1996-98) y más adelante le llegó la gran oportunidad: con 12 años protagonizó El Bola, película de Achero Mañas con la que consiguió ganar el Goya a actor revelación, siendo el cuarto más joven en conseguirlo.

Aquello no hizo que mejorara su vida, al menos en lo anímico. "Esa vida no me gustaba. No podía salir, no podía hacer mi vida, y no podía ir con mis amigos o familia", explicaba el propio Juan José Ballesta, que había participado en series como Compañeros o Paraíso y películas como El viaje de Carol o 7 vírgenes (por la que volvió a ser nominado al Goya).

Quiso alejarse de la fama y de su lado más ingrato y acabó por aceptar un trabajo de marmolista que le ofreció un amigo, con el que ganaba apenas 700 euros y en el que trabajaba 12 horas al día, a pesar de lo cual le daba "paz".

Los trabajos manuales han sido siempre su refugio. El actor, de sobra conocido, nunca perdió los anillos por ir, incluso hoy en día, a pintar un piso con su padre, a montar hornos con uno de sus amigos, o a ejercer como jardinero.

En la vorágine de la fama en muchas ocasiones tuvo tentaciones problemáticas. "He visto a mucha gente ponerse hasta el culo y ofrecerme, pero yo tenía las cosas claras", explicaba, pues su tío fue toxicómano y murió a causa de la droga.

Sí bebía de vez en cuando, ahora no, según el mismo afirmaba a Jordi Évole, y en una ocasión, habiendo tomado cerveza de más, se tatuó a sí mismo en el brazo y en el pecho y hasta tatuó una letra ‘J’ en la mano de un amigo de su hijo.

Y es que Juan José Ballesta es padre de un niño llamado como él, que nació en 2007, fruto de la relación del actor con la que fue "la mujer de todas sus vidas", Verónica Rebollo.

Aquella fue una gran alegría después de una mala racha, pues el año anterior el actor había sido agredido en varias ocasiones, como en la localidad de Borox (Toledo), con un pómulo y dos costillas rotas, y en Illescas (Toledo) también se vio envuelto en una agresión. Poco después en una discoteca fue amenazado por otro individuo, que portaba una navaja.

En el año 2016 regresó a la televisión de una forma estable. Primero en El Ministerio del tiempo, durante dos capítulos y después, en 2017 en Servir y Proteger, donde trabajó en cerca de 200 entregas interpretando a Roberto "Rober" Batista Vega. Antes, también había participado en Hispania, la leyenda, entre 2010 y 2012.

El año pasado el actor dio un importante salto al protagonizar para Netflix Un hombre de acción, una película de estética retro basada en la vida de Lucio Urtubia, un conocido anarquista que ejecutó un gran robo a un banco en EE UU.

Entre las polémicas actuales, a finales de noviembre el actor fue detenido por supuestamente agredir y robar 50 euros y una chaqueta a un conocido suyo en Madrid, en el barrio de Hortaleza. A las pocas horas fue puesto en libertad, tras negar el robo y aunque como supuesto autor de un robo con violencia, a pesar de lo que la Fiscalía no considera que los hechos sean constitutivos de delito. Ballesta denunció a su vez al otro implicado por un delito de lesiones. Ambos dieron positivo en un control de alcoholemia que se les practicó.

Ese incidente ocurrió mientras se tramita la investigación contra Juan José Ballesta por una presunta agresión sexual que habría sido cometida el pasado verano. El actor fue acusado por una mujer a la que él dice no conocer de nada y que asegura que Ballesta y otro tipo abusaron sexualmente de ella en pasado 20 de julio, en plena calle. La mujer, que sufre esquizofrenia paranoide, contó los supuestos hechos a los facultativos del psiquiátrico donde la tratan y que puso la denuncia.