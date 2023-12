Sánchez asegura que el verificador que se reunirá con ERC será diferente al elegido para los encuentros con Junts en Ginebra

Habrá dos mesas y, "en principio", dos verificadores: uno con Junts, el salvadoreño Francisco Galindo, y otro con ERC cuya identidad no se conoce. Así lo ha explicado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la que ha defendido la aplicación de la amnistía -que "pone el contador a cero, pero no la memoria"- pese a que no sería su opción actual y ha criticado a la "derecha política" al recordar que el Gobierno de José María Aznar se reunió con ETA. Todo ello para tratar de justificar los encuentros que el PSOE ha comenzado a mantener con Junts en Ginebra.

"Se trata de tener a alguien que facilite ese proceso de negociación en el que ojalá podamos llegar a acuerdos porque eso será bueno para el conjunto de la sociedad catalana y española", ha lanzado el jefe del Ejecutivo, que ha recordado que en los acuerdos con los partidos independentistas se firmó la aceptación del "acompañante", pese a que los socialistas eran reticentes a aceptarlo y, también, a reunirse fuera de España.

El presidente ha asegurado que "en principio" no será la misma persona la que supervise las conversaciones con Junts y con ERC. En el primer caso, el sábado ambas formaciones pactaron que ese trabajo lo llevase a cabo Fernando Galindo, que fue representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Francia, Colombia, México y Egipto y representante regional adjunto para México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y Belice entre 1987 y 2008. Sobre quién ejercerá de verificador con los republicanos aún no hay noticias.

Sánchez también ha declarado que su aspiración es sentar en la misma mesa a Junts y a Esquerra Republicana porque "hablamos de un problema político con dos partes afectadas", pero ha reconocido que de momento es un imposible. "Es muy prematuro, está muy verde", ha apuntado antes de insistir en que de momento la interlocución se llevará a cabo "con ambas formaciones políticas en distintas mesas".

El PSOE y Junts comenzaron sus negociaciones para desarrollar el pacto de Gobierno que firmaron el pasado mes de noviembre para investri a Sánchez el sábado en Ginebra. Sánchez ha reconocido que se realizó fuera de España por la situación procesal de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia, y ha avanzado que también habrá encuentros en el territorio nacional. "Vamos a reunirnos en Ginebra y España, tendremos muchas reuniones para restaurar los puentes que el PP rompió el aciago año 2017", ha añadido.

El presidente también ha acusado a la "derecha política busca cualquier excusa para obstaculizar propósitos nobles", como la "convivencia o la superación de un contencioso territorial". "El Gobierno de Aznar, que no partido, se reunió con una banda terrorista para resolver una violencia que dañaba nuestra democracia", ha apuntado en una entrevista en la Cadena SER.