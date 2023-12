Pedro Mari Sánchez y Gonzalo de Castro: "La inteligencia artificial, aplicada al arte, busca la perfección pero carece de humanidad"

En uno de los sofás del Teatro Pavón, Pedro Mari Sánchez y Gonzalo de Castro se acomodan para la entrevista, y por un momento se sienten manejando un carruaje de Lo que el viento se llevó. Hasta tararean la famosa música de Max Steiner para aquella película, mientras parecen propinar un latigazo a los caballos de tiro. Así de animados se muestran en el encuentro con 20minutos, ilusionados por presentar en Madrid una obra donde nos asomamos al Hollywood de los años treinta, rememorando los secretos de una de las películas más famosas de la historia del cine.

¿Cuáles son sus recuerdos de la película Lo que el viento se llevó?Gonzalo de Castro: Honestamente, la vi hace muchísimos años y recuerdo que no me gustó demasiado. Me pareció una película muy larga. Además es un panfleto, un cuento edulcorado.

​Pedro Mari Sánchez: Yo tengo un recuerdo bastante claro.

​GC: ¡Pedro Mari sale en la película, eh! (risas).

​PM: Fue uno de mis primeros trabajos. La película me pareció fascinante a nivel visual pero también un tostón, con tres o cuatro momentos fantásticos y mucha morralla de por medio. Un aburrimiento total. Yo la vi muy joven y me pareció que había algo muy raro. No me podía creer ese mundo idealizado de los esclavos negros cantando tan felices. El modelo de la gente educada del Sur, frente a los bárbaros del Norte, era un punto de vista indefendible.

¿Cómo ve Gonzalo de Castro a su personaje, el productor de la película, David O. Selznick?GC: Era un tipo acomplejado, dado a determinados vicios como el alcoholismo. Tenía a su suegro, Louis B. Mayer -presidente de la Metro Goldwyn Mayer- , siempre en el cogote, sometiéndole a una presión tremenda. Su única responsabilidad era hacer la mejor película para salvar la vida. El suegro le odiaba porque le hubiera gustado casar a su hija con Irving Thalberg, un productor exitoso, pero ella eligió a este fracasado que no venía de buena cuna. Selznick era un hombre muy apasionado con su trabajo y apostó toda su fortuna personal. Esta gente tenía una pasión ciega y una determinación total. ¡Ojalá tuviéramos ahora la mitad de aquella pasión!

¿Qué hemos perdido y qué hemos ganado, desde esa edad dorada del cine de los años treinta hasta la actualidad?PM: Son pocas cosas las que se han ganado y muchas las que se han perdido, aunque no me gusta idealizar el pasado, porque tenía monstruosidades. Como industria hemos perdido esa pasión irracional. Hoy en Hollywood no puedes hacer una película personal porque tienes unos productores que desde la primera versión te están corrigiendo. No puedes dar un paso. Me lo ha contado gente que lo ha vivido, y finalmente han decidido marcharse de allí para intentar hacer una película personal, porque si hay doce productores ejecutivos cada uno te dice una cosa.

En la última película de Nani Moretti aparece una reunión de un director de cine con varios productores de NETFLIX, muy cómica, donde todo parece estar sujeto a un patrón marcado.PM: Claro, es la estructura estandarizada del relato. Todo infantilizado y simétrico, sin ninguna imperfección. ¿Dónde queda la huella humana?

GC: Disney ha hecho mucho mal. Desaparece el autor, la propuesta, la pasión…



Ben Hecht era un guionista genial, además de un judío muy comprometido en cuestiones raciales. ¿Cómo es este personaje en contraposición a Selznick?PM: Hecht tenía una conciencia que Selznick no poseía. Es un intelectual, analítico, muy leído, mientras que Selznick es un hombre de la calle. Lo que realmente les une es la pasión por el cine. Eran amigos, pero veían la vida de manera distinta. Lo que le enfrenta a Selznick es que no sea capaz de ver que la historia de Lo que el viento se llevó es un folletín barato, retratando una situación de racismo como si fuera algo maravilloso. Hecht está convencido de que la película no va a funcionar. En las artes, en general, nadie sabe realmente lo que gusta o no a la gente. Hay tantos elementos sociológicos, políticos, económicos, que eso no lo controla nadie.

El título de la obra realmente es 'Plátanos, cacahuetes... Y Lo que el viento se llevó', porque esos alimentos son buenos para el cerebro y los emplearon para rehacer el guion de la película en tiempo record. ¿Han vivido situaciones parecidas de trabajo extenuante?PM: Yo hice Un tranvía llamado deseo con tan solo cinco días de ensayo. El espectáculo lo estrenó Abel Folk y, por circunstancias, tuvo que atender a otro compromiso. Me llamó José Tamayo para sustituirle temporalmente y le dije que yo lo hacía, ¡pero para quedarme en el papel! Así fue y llenamos todas las funciones.

GC: En este oficio, hagas cine, teatro o televisión, estás siempre con un plátano en la maleta (risas). Además te implicas tanto que en el teatro sales en llamas todos los días y es una maravilla. ¡No hay nadie que te apague! Por eso estoy en este oficio, porque a mí esto me pone mucho (ríe). Más allá de que luego me queje, nos lo pasamos bomba.

PM: Además, te permite trabajar con personas a las que admiras mucho, como puede ser Gonzalo. Eso es impagable.



¿Qué es lo más destacable de esta obra?PM: La magia. El reto de esta función es colocarla en un lugar mental donde la historia sea posible con magia. Cuanto menos realista sea, mejor. Cuanto más abierto a que el espectador ponga lo que falta, mejor.

GC: Como buen gaditano, José Troncoso -director de la obra- ha hecho una reducción al jerez, ha quitado mucha morralla del texto y lo ha puesto en boca de nosotros, para un público de este país. Es un artilugio teatral precioso, un producto de primera línea y aquí lo importante es llenar este teatro. Todos los actores tenemos que seducir, engañar, poner esa melaza para que la gente venga y el dinerito entre en la taquilla. ¡Al final, todo viene a ser lo mismo! Me refiero a la convención teatral. Un espectador paga una entrada, se sienta en una butaca, en una especie de liturgia, se apagan las luces y espera que le engañen un poco, que le saquen de la realidad de la calle. Eso es el teatro.

