Crítica de 'El sol del futuro': gira todo en torno a la estancia de Nanni Moretti, mientras se danza

Valoración: El sol del futuro

E gira tutto intorno alla stanza. Nanni Moretti gira en círculos. En su paseo nocturno en monopatín por Roma evocando Caro diario, en su baile libérrimo mientras suena Franco Battiato, en sus alegatos nostálgicos sobre el futuro del cine, y por toda esta película en realidad, donde continúa dando vueltas alrededor de sus obsesiones, resolviéndolas todas como si de un testamento se tratase, pero dejando claro que, aunque con la soga al cuello, va a seguir dando la batalla. Por el cine en salas, pero sobre todo por él mismo, como buen ególatra, anárquico, amable y genial.

Un cineasta en crisis personal y creativa rueda una película sobre la llegada a un barrio italiano de un circo húngaro huyendo de la represión soviética en 1956, invitado por una célula local del PCI. Moretti, partisano del arte, que usa este circo como metáfora del cine actual y su imposibilidad de resistir, gira en torno a su impotencia, aquí en El sol del futuro, pero también en el resto de su carrera.

Esta es la historia de su incapacidad para lograr la película política (comunista) perfecta. No solo porque en su comunismo (“Pero, ¿en Italia había comunistas?”) no cabe Stalin ni tiene sentido que el Partido Comunista Italiano no se separe (contra lo que sucedió) de la línea dura de la Unión Soviética (tras la entrada de los tanques rusos en Budapest), sino porque considera que el cine político puede tener el final feliz de una comedia romántica. O el aire de una película de Cassavetes. No puede evitarlo.

Con un productor impresentable (divertido Amalric) del que no puede fiarse, con el (más divertido aún) acecho de Netflix desde su presencia en 190 países, con una compañera de vida y obra como esposa y productora de sus películas (ídola Margherita Buy, tan creíble que no necesita ultrablanquearse los dientes) que decide abandonarle, este alter ego de Moretti acaba encontrando soluciones a base de repetirse magistralmente a sí mismo, ensamblando sus mejores momentos como una suerte de Nanni Moretti Greatest Hits, y no solo por lo mucho que canta.

Formada por varias películas cruzadas, presentes y futuras, completadas y por hacer, plasmadas y soñadas, esta es una nueva cinta en construcción interna del cineasta italiano. Como en Abril, El caimán o Mia madre. Muchas obras (incluidas las referencias a Lola de Demy, a Scorsese o a La jauría humana) que convergen en un solo cineasta que se permite el lujo de darse un respiro, de encontrar su espacio, tras autoflagelarse.

Las que están en el guion (incluso una versión de El nadador), y todas las que se evocan, desde la piscina de Palombella rosa, con toques de balón terapéuticos como en Caro Diario, por el poncho de Sueños de oro, cantando en el coche como en La habitación del hijo... Lo que le gustaría a Nanni Moretti es dirigir una película sobre la relación de 40 años en la vida de una pareja, el paso del tiempo, sus encuentros y rutinas, con muchas canciones italianas.

A su manera, lo ha acabado haciendo también. Pero, sobre todo, sin negar la realidad del otoño del cineasta, enfrentándose a ella cuando todo parece ponerse en contra, ha decidido apostarlo todo al optimismo, e iluminar el porvenir con el sol de su forma de entender el cine.