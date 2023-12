Gloria Camila, sobre los comentarios por su adopción: "Tengo trauma por abandono, pero no quiero conocer a mis padres biológicos"

La adopción de Gloria Camila y José Fernando por parte de Rocío Jurado y Ortega Cano siempre ha sido un tema de discusión en nuestro país. Así, desde que la pareja decidió adoptar a los dos hermanos, estos han recibido múltiples comentarios que cuestionaban el amor que les pudieran tener sus padres adoptivos.

Así, este viernes, Gloria Camila ha acudido a su puesto como colaboradora de Espejo Público para dar por zanjado el tema y destacar que está cansada de recibir comentarios despectivos: "He recibido críticas por ser adoptada hasta por parte de mis profesores".

Además, la joven ha destacado que, gracias a su hermano, sabe que tiene seis hermanos más. Sin embargo, también ha apuntado: "Tengo un trauma por abandono, por eso soy muy cariñosa y también un poco celosa, pero no quiero conocer a mis padres biológicos. Mi familia es quien me ha querido y quien me ha cuidado".

Gloria también ha respondido a quienes cuestionan el amor que le tuvieron sus padres tanto a ella como a José Fernando: "Yo no he notado nunca diferencia con mis padres y mi hermano, tampoco. Desde el primer momento, nos trataban con amor y cariño y yo siempre he estado protegida. Tengo un montón de fotos que me encantaría enseñárselas a la gente que dice que nos adoptaron por la presión de mi padre".

Por su parte, Susanna Griso ha agregado: "Yo no puedo hablar por Rocío Jurado, pero yo sentí exactamente lo mismo cuando me entregaron a mi hija que el día que parí. Es un amor muy bonito". Finalmente, Gloria Camila ha sentenciado: "Yo estoy en terapia haciendo mi trabajo interno para que estos insultos y estas críticas no me afecten como me afectaban antes".