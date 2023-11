Kathy, testigo presencial de los malos tratos de Ángel Cristo a Bárbara Rey en el circo: "La dejó medio muerta en la caravana"

La entrevista en exclusiva que Ángel Cristo Junior ha dado al programa ¡De viernes!, capitaneado por Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, sigue dando mucho que hablar; sobre todo cuando solo queda un día para conocer la segunda parte del contenido.

En la primera edición, Ángel destacó que la pesadilla en su casa no era por culpa de su padre, sino por el trato que recibió por parte de su madre, Bárbara Rey, quien le habría obligado a tomar unas fotografías íntimas entre la vedette y Juan Carlos I.

Pese a esto, Ángel sí ha contado que su padre, Ángel Cristo, maltrató a su madre y la golpeó en numerosas ocasiones. Una versión que coincide con la de Bárbara Rey y con la de algunos testigos que trabajaron junto a la pareja en el circo.

Este jueves, Espejo Público ha emitido las declaraciones de Kathy, testigo de los malos tratos de Ángel Cristo a Bárbara Rey: "Yo he sido testigo presencial. Estuvimos en la caravana para hacer ellos un negocio y ver si podían integrar el circo en una película".

"Cuando llegamos a la caravana estaba Bárbara Rey, que me dio dos besitos, pero la mirada que me echó Ángel Cristo ahí fue... rara. En un momento dado, ella dijo algo y entonces él se levantó y le metió una hostia... pero con todo su puño, no con la mano. Yo me levanté de golpe y dije: '¡Eh, eh! ¿Qué haces, Ángel Cristo?'", ha agregado Kathy.

"Me cogió y me sacó para fuera. Delante de la puerta, yo quise entrar de nuevo y no me dejaban porque ella estaba gritando y él, venga a pegarle. Él se estaba tocando todo el rato la nariz. Le metió una paliza... Los gritos de ella me dejaron traumatizada durante meses y años porque hasta hoy en día me acuerdo todavía cómo le pegó", ha explicado la testigo.

"Al rato, salió de la caravana como un toro y dijo: 'Vámonos a ver los tigres'. Y yo dije: 'No, no, yo me quedo aquí". Quise entrar en la caravana, pero llegó un tío y me dijo: 'Oye, no puedes entrar'. Yo dije que solo quería saludar a Bárbara, pero me decían que no... Y no pude verla. "No pude ver cómo estaba, pero estoy segura de que la dejó medio muerta ahí en la caravana", ha sentenciado la Kathy.