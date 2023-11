Gloria Camila revela cómo se enteró de que era adoptada: "No entendía qué me pasaba"

Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, ha hablado de un tema que está tratando en terapia, el de su adopción. Según ha contado ella misma en sus redes, le ha "costado hablar de esto", aunque finalmente lo ha hecho

"Hasta que no empecé en terapia seria, no entendía qué me pasaba, o esa sensibilidad que tenía. Llevo mucho tiempo sufriendo sobre esto. Siempre se me está criticando por la adopción, siempre se ha pintado como algo malo, negativo, pero yo lo veo como algo positivo", ha comenzado diciendo la actriz en su perfil de Instagram.

La actriz, que llegó a España en 1999, cuando solo tenía tres años, ha relatado los inicios de su vida: "Yo no sé por qué estamos en un orfanato, por qué estábamos en adopción. La gente como yo, que hemos vivido en un orfanato y viene una familia que nos quiere dar cariño, cobijo, cuando nos adoptan, nosotros lo vemos como algo positivo porque es como una nueva vida", ha contado, sentenciando que, para ella, su "única familia" es la que la ha "querido y cuidado".

Además, Gloria, que ha admitido que nunca ha hablado del tema con sus padres, ha abordado el tema de cómo se enteró de que era adoptada. Sucedió en el colegio.

Su vuelta a la televisión recientemente supone un gran paso para ella, pero su nueva trayectoria no le impide a seguir dedicándole tiempo a sus estudios de Derecho, algo que a veces, debido a los nervios, le pasa factura.

En una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público, Gloria Camila reconoció que toma antidepresivos y pastillas para dormir, pero además está recibiendo atención psicológica para poder salir de un bucle emocional negativo en el que había caído.