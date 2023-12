El PP se moviliza para volver a protestar contra la amnistía: "Cuando el suflé de la calle baja, el partido lo tiene que subir"

Hace dos semanas, cuando el fervor de las calles caldeaba el ambiente, el líder del PP prometió seguir liderando las protestas contra los pactos de investidura de Pedro Sánchez. "Vamos a seguir en la calle", advertían desde Génova pocos días después de que decenas de miles de personas acudieran a la llamada de la sociedad civil para la manifestarse contra la amnistía en la plaza de Cibeles. Consciente de que las calles son difíciles de mantener agitadas -más aún después de dos meses de protestas y una vez pasada la investidura-, Alberto Núñez Feijóo ha decidido tirar de equipo. "Cuando el suflé de la calle baja, el partido lo tiene que subir", sostienen fuentes territoriales del PP.

Por este motivo, la dirección nacional ha pedido a sus territorios que se movilicen lo máximo posible para mantener vivas las calles el próximo domingo 3 de diciembre, día en que el PP ha convocado su tercera protesta contra la amnistía en los últimos dos meses. Los barones han tomado nota de ello. Hay quienes admiten haber cancelado agendas para acudir a la llamada de su líder, que exhibirá equipo renovado este mismo domingo. Incluso, haber fletado autobuses desde sus comunidades para llenar el Templo de Debod, la ubicación escogida en esta ocasión por los populares y a la que acudirá la dirección nacional y autonómica.

En Génova, por el contrario, tratan de rebajar las expectativas de asistencia. Aseguran que por su parte no se van a fletar autobuses. Asimismo, han cambiado el formato de la cita. Esta vez será un "acto de reivindicación sencillo" que no está dimensionado como una manifestación. Se asemejará, por tanto, a la primera de sus convocatorias al hacerse únicamente en Madrid y no en todas las capitales de provincia de España como ocurrió el 12 de noviembre.

Una vez que la amnistía ya haya dado sus primeros pasos parlamentarios, el PP se ha armado de motivos para seguir convocando a los españoles. Primero, porque insiste en que hay que defender la igualdad de todos ante la ley; segundo, porque el Gobierno que ha diseñado Pedro Sánchez viene a confirmar -según los populares- su objetivo de atacar al estado de derecho y la separación de poderes al poder, por ejemplo, a Félix Bolaños al frente de Presidencia y Justicia. Y, tercero, porque a los tres días de que se celebre la protesta se conmemoran los 45 años de la Constitución.

Es sobre todo este último motivo sobre el que versarán su discurso en la plaza del Templo de Debod. Un lugar emblemático de Madrid que, por cierto, se ubica a pocos metros de la sede socialista de Ferraz. No obstante, en el PP aseguran que la elección se debe a las características de la plaza y que en ningún momento pretenden, como han querido demostrar en ocasiones anteriores, es que los convocantes se desplacen hasta allí después.

La lucha contra la amnistía ha copado la agenda del PP desde el pasado mes de septiembre. Desde antes incluso de la investidura fallida de Feijóo, cuando la ley era solo un supuesto, hasta después de la reelección de Pedro Sánchez como presidente, gracias a los apoyos de los independentistas que exigían la amnistía, los populares han centrado su día a día, única y exclusivamente, a configurar su ofensiva contra el 'borrado' del procés. Con ello han hecho de la necesidad virtud, aprovechando la inactividad parlamentaria para consolidarse como la voz más crítica contra los pactos del PSOE. Así, Feijóo sigue exprimiendo esta vía a la espera de que el Gobierno se ponga en marcha. Claro que también promete mantener la amnistía en su agenda pese a todo.