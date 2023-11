Pérez-Reverte, en 'El Hormiguero': "Pedro Sánchez es maquiavélico, vendería a su madre, pero entrega a la nuestra"

El escritor y miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez-Reverte, ha acudido este miércoles a El Hormiguero a presentar su nueva novela, El problema final. El experiodista de guerra no ha dudado en hablar de su nuevo libro y de su etapa trabajando en los conflictos bélicos para pasar directo al tema político. Pablo Motos no ha dudado en preguntarle por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado como "fascinante" y ha añadido que es "un pistolero, un asesino, un tipo al que no paran en nada".

Reverte ha dedicado unos cuantos minutos a definir al líder del Ejecutivo de coalición, del que ha dicho que "no ha leído un libro en su vida, estoy seguro". Pero no se ha quedado ahí. El escritor ha dejado claro que el presidente socialista es "maquiavélico, tiene la sangre de Maquiavelo en sus venas" y que "vendería a su madre, pero entrega a la nuestra". "Sabe que le indultaron en las elecciones, sabe que el español olvida, nos ha tomado el pulso muy bien y juega de una manera extraordinariamente inteligente con nosotros", ha agregado, a la vez que ha afirmado que en una de sus novelas sería "el malo".

El miembro de la RAE ha dejado claro que está en contra de la amnistía y ha vaticinado que el presidente del Gobierno "caerá cuando no tenga nada que vender". Ante las preguntas sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, Reverte ha preferido desviar el tema, pero ha continuado con Sánchez. "Todos son sus muñecos, comparsas. Todos los que le aplauden, el PP, toda España, Waterloo... es comparsa. Todos trabajan para él y ahí está lo asombroso del individuo. Si fuera buena persona sería la leche, tiene mérito natural", ha sentenciado.

Reverte también ha puesto de manifiesto que no entiende por qué el PSOE y el PP no pactan. "Es un crimen que esta pandilla de golfos no sean capaces ni de pactar", ha dicho, haciendo referencia a la falta de "educación y cultura" de los miembros de los partidos españoles.

Políticos "oportunistas y analfabetos"

La entrevista se ha ido por otros derroteros, en los que Motos ha preguntado al erudito sobre la monarquía. Reverte se ha declarado abiertamente "republicano". "Una República en manos de la infame política de derecha, izquierda y radicales sería el caos", ha añadido, arremetiendo contra una clase política "de oportunistas, sin escrúpulos y analfabetos".

El experiodista ha alabado la figura de Felipe VI, del que ha señalado que "es muy buena persona, más Grecia que Borbón" y ha apuntado lo mismo sobre la princesa Leonor. "Hace falta una institución que no esté invadida por toda esa gentuza que nos está amargando la vida", ha espetado.

"Los palestinos, las víctimas reales"

Motos tampoco ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle sobre la guerra entre Israel y Hamás, ya que Reverte ha vivido tiempo allí y ha trabajado en ese tipo de conflictos. "Israel utiliza métodos criminales para sobrevivir. Para ellos, los palestinos, que son las víctimas reales, son como animales", ha manifestado.

"La matanza de Hamás la hicieron sabiendo lo que iba a ocurrir. Querían poder enseñar niños muertos, querían que los telediarios de todo el mundo vieran niños palestinos aplastados por las bombas israelíes y lo han conseguido", ha espetado. "Quien diga que hay un bueno y un malo en esta guerra es que es tonto perdido o se lo han contado mal", ha finalizado.