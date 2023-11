Pérez-Reverte no apoya el genocidio de Israel, como asegura Pablo Iglesias

El youtuber Jordi Wild entrevistó el pasado jueves 26 de octubre de 2023 al escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte en el programa The Wild Project. Durante la charla, Pérez-Reverte habló de su vida, sus viajes, sus aventuras y sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

A raíz de la opinión que compartió Reverte con los oyentes, Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, publicó un mensaje, el 30 de octubre de 2023, en sus redes sociales en el que decía lo siguiente: "Pérez Reverte y María Jamardo apoyan a Israel durante su genocidio en Gaza a cuenta de las minifaldas".

Pablo Echenique, quien fue su compañero de partido en Podemos, también compartió una publicación parecida. "Pérez Reverte y María Jamardo apoyan a Israel durante su genocidio en Gaza a cuenta de las 'minifaldas'. Es una barbaridad como todo lo que era defensa casposa de lo rancio se ha convertido en defensa de los crímenes de lesa humanidad", señaló.

Sin embargo, esto es falso. Durante la entrevista, Arturo Pérez Reverte simplemente comparte su opinión sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pero no se posiciona a favor de ningún bando.

Pérez Reverte no apoya el genocidio de Israel

El pasado 26 de octubre, Jordi Wild entrevistó al escritor Arturo Pérez Reverte en su programa The Wild Project. Durante la entrevista, el presentador preguntó al escritor por su opinión sobre la guerra entre Israel y Palestina, dado que ha viajado a la zona con frecuencia. Reverte comienza su reflexión señalando lo siguiente: "Quien te diga que tiene claro quién es el bueno y el malo en el conflicto de Israel y los palestinos se lo han explicado mal, porque yo con la edad que tengo, mis lecturas y tal, tengo contradicciones".

Señala que "es evidente el malestar en Palestina, porque Israel lleva 56 años expoliando brutalmente, machacando y vejando a los palestinos". Respecto a Israel señala que "es una democracia a la europea, sus valores son los valores democráticos europeos". "Hay elecciones libres, ahí puedes debatir, hay movimientos antibelicistas israelíes. Es decir, aunque a veces sean unos hijos de puta, son nuestros hijos de puta. Son de los nuestros. Funcionan según nuestros parámetros, a lo mejor se pasan en violencia, pero, quiero decir, están en un esquema de democracia a la occidental, a la europea".

La defensa del Estado Palestino, una causa legítima

A su juicio, la causa palestina, "que es absolutamente legítima, ha caído en manos, en los últimos tiempos, vía dinero de Irán, de grupos religiosos fanáticos", como Hamás o Hezbolá, y que también atacan a los propios palestinos.

Para terminar, vuelve a remarcar que le parece un conflicto muy complejo en el que los actores y los países que apoyan una y otra causa están claramente posicionados y polarizados. "Es evidente, la causa está clara, pero los detalles son diferentes (en referencia a los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre)".

"A veces me cae mejor el israelí, a veces me cae mejor el palestino, según quien esté masacrando al otro, pero que todos son unos hijos de puta, no digo los palestinos, digo Hamás, Hezbolá y los israelíes agresivos y los colonos ultraortodoxos (…)". "Buenos y malos quién dice eso no tiene ni idea, todos son buenos, todos son malos y según los momentos de la historia… Ahora lo que está claro es que son 56 años de injusticia con los palestinos y es normal que la desaparición les lleve a caer en los fanáticos que los manejan".

No obstante, durante la charla sí expresó que desde el punto de vista cultural se siente más cercano de Israel que de Palestina. Pero no se posiciona con ninguno de los dos bandos. De hecho, destaca que no hay buenos ni malos en esta guerra. Tampoco apoya "a Israel durante su genocidio en Gaza", contrariamente a lo que afirmaron Iglesias y Echenique.

INFOVERITAS verifica que…

Es falso que Pérez Reverte apoye "a Israel durante su genocidio en Gaza", como asegura Pablo Iglesias. De acuerdo con la opinión que expresó durante una entrevista con Jordi Wild sobre la actual guerra entre Palestina e Israel, el escritor y periodista cree que no hay buenos ni malos, aunque sí se mostró más cercano culturalmente a Israel. No obstante, en ningún momento justifica "a Israel durante su genocidio".