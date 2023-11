Netanyahu no acepta ningún alto el fuego en Gaza y mantiene el fuego cruzado con las milicias en el sur del Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dejado claro que no aceptará ningún alto el fuego temporal para pausar la ofensiva sobre la Franja de Gaza si no está garantizada la liberación de los más de 240 rehenes que permanecen retenidos por milicianos palestinos, en un mensaje con el que ha llamado a seguir trabajando hasta lograr una "clara" victoria que, espera, "resuene durante generaciones".

"No nos detendremos hasta la victoria", ha advertido Netanyahu, que entiende como tal "destruir" a Hamás, "restaurar la seguridad" de Israel y liberar a todas las personas retenidas en Gaza. En este sentido, ha alabado de nuevo la labor de las Fuerzas de Defensa y su papel en una ofensiva que incluye también operaciones terrestres sobre el territorio costero.

"Estamos intentando luchar con el menor peligro posible para nuestros combatientes, pero haremos lo que sea necesario para derrotar a los enemigos", ha sentenciado el mandatario durante su discurso, compartido en redes sociales.

Netanyahu, que este mismo viernes se ha reunido con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha descartado igualmente la entrada de combustible en la Franja de Gaza o cualquier posible ayuda económica, según informa el diario 'Times of Israel'.

Mensaje a "los enemigos del norte"

El mensaje del primer ministro israelí ha coincidido con otro discurso público del líder del partido-milicia Hezbolá, Hasán Nasralá, que aún no se había pronunciado desde el inicio de la actual escalada de violencia, y Netanyahu ha pedido a "los enemigos del norte" que no cometan "errores". "No os podéis imaginar cuánto os costaría", ha señalado.

Las fuerzas israelíes y las milicias en el sur de Líbano continúan su intercambio de fuego, según informó este viernes el Ejército de Israel tras atacar objetivos del grupo chií libanés Hizbulá, que aún no define si se une a la guerra que enfrenta a Hamás con el Estado judío.

Un grupo de milicianos "lanzó un misil antitanque desde el Líbano hacia un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel adyacente a la comunidad de Mattat", cerca de la frontera, indicó un vocero del Ejército de Israel, al asegurar que este incidente no dejó heridos entre sus tropas. "Los soldados israelíes respondieron con fuego de artillería hacia el origen del lanzamiento", añadió.

El jueves por la noche, las fuerzas israelíes atacaron "una célula terrorista dentro de un complejo de Hizbulá, así como infraestructura" de ese grupo en Líbano, informó el vocero castrense. Además, "una célula terrorista que intentó lanzar misiles antitanques desde el Líbano hacia Israel en el área de Har Dov fue atacada por tanques" israelíes, explicó.

Desde el 8 de octubre, al día siguiente del comienzo de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, Hizbulá y otras milicias propalestinas se enfrentan a tropas israelíes en las zonas fronterizas. La escalada de tensión en la frontera ha causado al menos 77 muertos: 8 en Israel -7 soldados y un civil- y al menos 69 en el Líbano, incluyendo 8 civiles -entre ellos un camarógrafo de la agencia Reuters-, 55 miembros de Hizbulá y 6 integrantes de milicias palestinas. Aunque se trata de una escalada todavía considerada de baja intensidad, las cifras de muertos no tienen precedentes desde la guerra de 2006.