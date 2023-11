El juzgado de guardia de Plaza de Castilla de Madrid ha ordenado dejar en libertad sin medidas cautelares al actor Juan José Ballesta después de que haya prestado declaración como supuesto autor de un robo con violencia por el que fue detenido el martes en el distrito madrileño de Hortaleza.

Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que se encontraba de guardia, después de escuchar la declaración del actor, quien ha negado haber cometido el robo, según ha explicado en declaraciones a los periodistas su letrada, Beatriz Uriarte.

No obstante, la puesta en libertad no se hará efectiva hasta las ocho de la tarde, según la letrada. En la vista, la Fiscalía no ha imputado a Ballesta ningún delito al considerar que los hechos no revisten de carácter delictivo.

Durante su declaración, que ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este miércoles, Ballesta ha manifestado al juez que quedó con el denunciante, un amigo suyo que le pidió ayuda y financiación para grabar un videoclip, a lo que él se negó.

Tras ello, ha asegurado, se desató una pelea entre ellos, en la que ambos resultaron heridos leves. Aunque en un primer momento rehusó hacerlo, Ballesta finalmente ha presentado una denuncia contra esta persona por un presunto delito de lesiones, ya que presentaba una herida en la boca acreditada con un parte médico.

Una vez que el actor quede en libertad sin medidas cautelares, está previsto que el juez cite tanto al denunciante -que también deberá declarar en calidad de investigado- y a los dos testigos de los hechos, una persona que acompañaba a Ballesta y a la novia de la víctima del robo.

Tras ello deberá decidir si continúa con el procedimiento contra uno de ellos o contra ambos, o si, por el contrario, decreta el archivo de la causa, ha precisado la abogada.

La abogada declara a la salida del juzgado

"Lo acusaba un amigo suyo por haberle robado presuntamente 50 euros y una chaqueta. La realidad es que la Policía le cogió a los pocos metros del lugar de los hechos, junto con un amigo, y no encontraron ni los 50 euros ni la chaqueta", ha indicado Beatriz Uriarte. "Aun así, con la declaración de la víctima era suficiente para dejarle detenido y hemos prestado declaración explicando que esto que cuenta la víctima no había sucedido".

"A él le preocupa estar nuevamente en los focos con un tema como este, cuando tiene otra situación muy delicada que también está pendiente de que se resuelva", ha añadido.

"Esta persona (el denunciante) lo que le había solicitado era que le ayudara a grabar un videoclip y el motivo de este conflicto es que Juan José Ballesta le dijo que no iba a grabar ningún videoclip y que, por supuesto, tampoco lo iba a subvencionar", ha aclarado la abogada frente a la prensa.

"(Juan José Ballesta) no le quería denunciar porque era un amigo suyo y seguramente al día siguiente a su amigo se le pasaría. Pero al ver que su amigo, lejos de no denunciar, le acusa de un robo con violencia, él también ha interpuesto una denuncia por un presunto delito de lesiones", ha explicado.

La pelea en el distrito de Hortaleza

Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 8.00 horas de este martes en una calle del distrito de Hortaleza, donde el actor quedó con un conocido y, tras enzarzarse en una discusión, se agredieron mutuamente.

La denuncia asegura que, durante la pelea, en la que ninguno de los dos resultó herido de gravedad, Ballesta aprovechó para sustraer a la víctima 50 euros y una cazadora valorada en más de 200 euros, tras lo que huyó en un vehículo.

Posteriormente fue localizado en la intersección de la calle de Gomeznarro y la carretera de Canillas, cerca de la estación de metro Esperanza, y fue arrestado por los agentes. En el momento de la detención, ha insistido la letrada, los policías no localizaron los efectos supuestamente sustraídos.

Los dos habían ingerido bebidas alcohólicas y Ballesta dio 0,50 miligramos por litro (mg/l) en la prueba de alcoholemia que le practicaron los agentes.

Juan José Ballesta también está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla (Madrid) por un presunto delito de agresión sexual a una mujer de 47 años que denunció dos violaciones diferentes de dos hombres -uno de ellos el actor- sufridas en julio, en una causa por la que se encuentra en libertad sin medidas cautelares.