'TardeAR' habla con el denunciante de Juan José Ballesta: "No le iba a consentir que robara el jornal de un día"

TardeAR ha aportado algunos datos nuevos del caso alrededor la última detención de Juan José Ballesta por un supuesto robo con violencia a un conocido suyo.

Por un lado, el programa presentado por Ana Rosa Quintana ha accedido a las declaraciones de las dos partes ante la Policía, pero también ha podido hablar con el propio denunciante, Álvaro, persona cercana al actor que lo acusa de robo con violencia.

El denunciante ha explicado cómo surgió el conflicto: "La pelea vino producida a raíz de que nosotros le pidiéramos el presupuesto para la edición y grabación de un vídeo para mi canal. No es lo mismo que salga yo que no me conoce nadie o a que salga Juanjo que es un tío con mucho tirón, reconocido y que sabe hablar muy bien".

"Es una persona muy buena, pero tiene varias personalidades. La que me mostró ayer golpeándome en la cara no es a la que yo ayudé a que superara todo tipo de problemas que tiene", ha contado para el programa de Telecinco.

"Mi madre le dio los 50 euros de su bolsillo y nos vamos a hacer el vídeo", ha descrito. Es en ese momento cuando Ballesta entra en un establecimiento y pide el dinero violentamente, y el denunciante empieza a sospechar de él. "Yo no le iba a consentir que robara el jornal de un día", ha expresado.

"Son actitudes que conozco porque lo he conocido en otros sitios. Entramos en un forcejeo en el que él apoya la espalda en un coche y me suelta un zapatazo en la cara", ha descrito el denunciante sobre Ballesta.