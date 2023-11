Detienen al actor Juan José Ballesta por un robo con violencia a un conocido suyo

La Policía Nacional ha detenido al actor Juan José Ballesta por, supuestamente, agredir y robar dinero y una cazadora a un conocido suyo, en el distrito madrileño de Hortaleza, han informado fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar la mañana de este martes sobre las 8:00 horas, cuando el actor quedó con un conocido y, tras enzarzarse en una discusión, se agredieron mutuamente.

Durante la pelea, según la misma fuente, Ballesta aprovechó para sustraer el dinero y la cazadora, tras lo que huyó en un vehículo. Posteriormente fue localizado y detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.

El actor, además, está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla (Madrid) por una presunta agresión sexual cometida el pasado verano.

La defensa del actor reclamó el archivo del caso, algo que denegó la jueza, que acordó recabar nuevas pruebas solicitadas por la acusación.

El abogado de la denunciante, Juan Manuel Medina, había pedido al juzgado que se practicaran nuevas diligencias para ratificar el testimonio de la víctima, una mujer de 47 años que denunció dos violaciones diferentes de dos hombres -uno de ellos el actor- sufridas en julio.

Juan José Ballesta declaró que no conoce a la mujer y que no ha coincidido con ella "en ningún lado". En Vamos a ver (Telecinco) el actor aseguró ser inocente: "Yo no conozco a esta mujer de nada, todo esto me viene grande. Esto es de locos. No sé si lo quiere hacer por algo económico o mediático, pero yo no conozco a esta mujer". Ballesta aseguró además tener una coartada firme: "Ese día estaba dándole la cena a mi hijo".