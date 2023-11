La vida de Juan José Ballesta dio un vuelco cuando, a través de los medios de comunicación, se enteró de que una mujer le había denunciado por, presuntamente, haberla agredido sexualmente. Desde entonces, el actor se ha mostrado muy tranquilo y con ganas de declarar ante el juez para insistir en negar los hechos y en que no conoce a la denunciante.

Además, la supuesta víctima ha cambiado su versión de los hechos hasta en cuatro ocasiones, lo que ha descolocado al juez encargado de la causa. Así, aunque en un principio aseguró que el actor era amigo suyo desde la infancia, ahora lo niega. Eso sí, mantiene haber sido agredida sexualmente por Ballesta.

Por su parte, Juan Manuel Medina, abogado de la denunciante, ha asegurado que la supuesta víctima padece una enfermedad mental por la que no se le puede exigir que elabore un relato de los hechos preciso en una sala de audiencia.

Este miércoles, Vamos a ver ha podido hablar, en directo, con Juan José Ballesta: "Yo no conozco a esta mujer de nada, todo esto me viene grande. Esto es de locos. No sé si lo quiere hacer por algo económico o mediático, pero yo no conozco a esta mujer".

"Espero que todo se aclare y se solucione lo antes posible y confío en la Justicia", ha agregado el actor. Por su parte, Joaquín Prat ha preguntado a Ballesta si alguien de su entorno conoce a la mujer, a lo que el intérprete ha apuntado: "Qué va. A mí, cuando me llegó la citación, que la Policía ni me llamó ni me han llevado detenido en ningún momento, empecé a preguntar a mi familia, amigos, conocidos y nadie la conoce. Lo único que salió de ella fue una mujer de espaldas, una chica rubia con el pelo corto, y yo no sé quién es".

"No tengo que recordar porque yo a las 21:30 horas estoy en casa dándole la cena a mi hijo. Es una cosa surrealista. También te digo que yo no voy a cargar contra ella. Tengo mi propia moneda de pago y lo que quiero es que esto se solucione lo antes posible, que limpien mi nombre y mi honor y ya está. Si esta chica esta mal, yo no voy a echarle más mierda encima", ha sentenciado el actor.

Finalmente, el intérprete ha recalcado que lo ha pasado mal con el asunto, pues su profesión es pública y depende de que le ofrezcan trabajo para encarnar personajes: "Siempre he ido con la cabeza bien alta porque no tengo nada que ocultar. Es una cosa que no es de mi agrado y me ha repercutido en el trabajo, pero solo quiero que se solucione lo antes posible. Bastante tiene esta mujer con estar mal".