Marisa Jara, sobre su operación por el cáncer que tuvo: "He perdido trabajos por mi cicatriz"

Marisa Jara estrenó el pasado miércoles Desnudos por la vida, programa de Telecinco en el que, junto a 11 famosos más, prepara un streaptease con fines solidarios: concienciar sobre el cáncer. Por ello, quién mejor que la actriz para este formato, pues ha pasado por esta enfermedad.

La modelo sevillana descubrió que tenía cáncer de estómago en 2018, cuando se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad para ser madre, y tuvo que pasar por quirófano.

Sobre su experiencia habló y seguirá hablando en las distintas entregas de Desnudos por la vida, algo que asegura que ha sido complicado. "Fue duro, sobre todo cuando nos desnudamos emocionalmente y sacamos cosas nuestras, de los cuerpos, de los complejos", declara a Lecturas.

Marisa Jara también reflexiona en su entrevista sobre los cánones de belleza, pues a los 15 años tenía una talla 34-36 pero empezó a sufrir trastornos de alimentación. "Engordé casi 30 kilos y era un shock verme tan grande, con papada, con barriguita... Me costó reconciliarme conmigo misma", recuerda. "La sociedad no te ayuda nada, al contrario, en las redes la gente es muy cruel y no para de llamarte gorda. Pero hay que quererse a una misma".

Además, la actriz defiende el hecho de haber mostrado su cicatriz en Desnudos por la vida. "Yo he perdido trabajos por la cicatriz. Mucha gente me pregunta por qué no me la quito, pero yo pienso que por esa cicatriz estoy viva y ha nacido mi bebé, las dos mejores cosas mi vida. Estoy orgullosa de ella y feliz", proclama.