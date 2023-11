Anabel Pantoja: "El tema del desnudo en sí no me cuesta, pero abrirme a gente que no conozco, sí"

Un teatro lleno de gente, un baile sensual y un desnudo por delante. Este es el reto al que se enfrentan los 12 famosos que participan en Desnudos por la vida, el nuevo programa de Telecinco, que presenta Jesús Vázquez.

Soraya Arnelas, Laura Matamoros, Anabel Pantoja, Samanta Villar, Marisa Jara, Jenny Llada, Cristóbal Soria, Bosco Martínez-Bordiú, Pablo Carbonell, Nicolás Coronado, Damián Quintero y Ramón Freixa serán los rostros que se pondrán a las órdenes de la coreógrafa Sonia Dorado para vivir una experiencia vital que les llevará a conocer mejor su cuerpo y sus miedos y a dominar el arte del striptease, para lo que tendrán que mostrar coordinación, sensualidad, ritmo y seguridad.

Desnudos por la vida tiene el fin solidario de concienciar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama en la versión femenina y de próstata y testicular en la masculina, y por eso los participantes compartirán con los espectadores cómo el cáncer les ha afectado a ellos mismos, a sus familiares o amigos.

No serán las únicas confidencias, pues a lo largo de los ensayos los famosos se enfrentarán a sus complejos, miedos e inseguridades, saltando de los momentos de humor a los de profunda humanidad, con ratos de confesiones que en ocasiones les han costado más que el desnudo físico.

Hablamos con una de sus participantes, Anabel Pantoja, sobre la experiencia de Desnudos por la vida.

¿Le costó decir que sí a un proyecto como este? Pues la verdad es que tenía ganas de trabajar en un proyecto interesante y me llamaron a la puerta con esto y me gustó mucho, sobre todo por la finalidad que tiene, prevenir a la gente y concienciar sobre el cáncer y la prevención, decirle a la gente que no tiene que esperar que te pase una desgracia o te den una mala noticia, sino que hay que prevenir. Me moló mucho también el baile, que a mí me encanta bailar y creo que ha sido una combinación muy bonita y muy guay para no decir que no.

¿Cómo ha sido su evolución en el en el programa, le costó soltarse?Al principio todas mis compañeras decían que a mí no me iba a costar trabajo. Es verdad que el tema del desnudo en sí no me cuesta, al menos a mí, pero sí lo que es abrirte con gente que no conoces, el día a día, las horas de ensayo, las experiencias que vivimos juntas al final me han costado un poco, pero poco a poco sí que te vas abriendo y descubres a gente increíble, personas maravillosas, pero todo es poco a poco.

¿Ha sido más difícil ese desnudo emocional que el desnudo puramente físico?Es difícil lo emocional. Yo te hablo de mí, que estoy más acostumbrada a mostrarme en redes y tengo menos pudor en lo físico. Pero es verdad que lo emocional cuesta. Cuesta porque al final te tienes que abrir, cuentas tus experiencias, tus problemas o no problemas... y cada uno estamos acostumbrados a hacerlo con los nuestros, con nuestros amigos, nuestra familia, y no a hacerlo con gente desconocida.

Marisa Jara y Anabel Pantoja, en 'Desnudos por la vida'. Luis Miguel Gonzalez

Ha denunciado en alguna ocasión que la gente le critique cuando sube una foto sexy a Instagram, ¿Por qué cree que le molesta a esa gente que usted haga lo que quiera? La persona que critica en redes o no tiene vida o tiene demasiado tiempo. Al final esa es la justificación que encuentro, porque el hecho de insultar o el hecho de meterse con una persona por algo, ya no por el físico, sino si trabaja o no trabaja, si estás aquí o allí, al final es una persona o un ser que tiene demasiado tiempo. Yo tengo tantas cosas que hacer en el día que no me da para meterme en una foto a dejar un comentario.

¿Para ser sexy primero hay que creérselo?En mi caso, no me lo considero. Y para el programa es verdad que es una coreografía sensual, bonita, pero al final no te hace falta ser una bailarina exuberante para bailar. Yo creo que al final con tu carisma o con las cosas que más te destaquen, te sale, te sale solo.

¿Se liga más por la personalidad que por el físico?Cada persona es un mundo. A lo mejor te atrae de una persona o te llaman la atención sus ojos o su aspecto. Y luego yo también miro qué hay más allá o lo que hay fuera del físico. Yo, sinceramente, me mojo y te digo que me atraen las dos partes, la personalidad y el físico.



¿Tuvo miedo escénico al salir al escenario, cómo lo superó? La verdad es que no me ha dado miedo la gente, aunque hasta que no te ves ahí no lo sabes. Pero está bien y al final lo haces guay.



¿El humor es su gran baza para la vida?En la mayor parte de mi vida, el 70 u 80% siempre hay dramas, lloro todos los días por alguna cosa, pero es verdad que que si no le pones amor a la vida o te miras al espejo y dices "venga, tira palante" al final que te hundes y no sacas el día o el trabajo adelante. Así que sí. En el programa vamos a ver de todo: drama, humor, baile y muchas, muchas cosas.

¿Qué compañero o compañera le ha sorprendido más?Todos pero por decirte de mis compañeras, a Laura es una chica que ya conozco y aún así me ha sorprendido para bien. Es verdad que le he costado mucho pero al final lo ha sacado y Soraya, que me ha encantado trabajar con ella.

En la presentación del programa mostraron una foto de los chicos del programa desnudo y se oyó un "¡hala!", ¿le ha llamado alguno la atención?Creo que he sido yo la que ha dicho hala (risas). No los habíamos visto ni a ellos ni a sus vídeos y nos ha sorprendido que se quedaran en pelota picada, me parece muy valiente por su parte.

¿Se ha quedado algún vídeo para usted? Tenemos bastante contenido que no se puede sacar (risas), pero no le voy a dar uso.

¿Tiene algún complejo en especial, lo ha superado? Pues la verdad es que tengo pocos. Alguno sí, los comento en el programa, así que lo tendrás que ver cada miércoles para descubrir cuál es. No hay ninguna técnica para superarlos. En todas las entrevistas me preguntan si el cuerpo, ¿y por qué el cuerpo? El cuerpo es el que te da tu padre y tu madre, aunque luego le puedes dar forma, luego lo puedes cuidar, luego lo puedes no cuidar, pero al final es el tuyo, el que te ha dado Dios. Si no te sientes bien en ese cuerpo, joder, pues menuda putada tienes en tu día a día. Al final tienes que concienciarte y tratar de sentirte bien.

Ser miembro de la familia Pantoja, en el foco mediático, ¿hace más difícil enfrentar los miedos o complejos? No, para nada. Al revés, tengo el apellido de la familia maravillosa que tengo. Estoy aquí en la mayor parte por ese apellido y solo tengo que agradecerlo. No me condiciona para nada, al revés, me ha favorecido.

¿Ha pensado en alguien de su familia que pudiera escandalizarse al ver el programa?No, por mi parte ninguno. Mi madre vino el día del baile y lo flipaba en colores, pero porque mi madre es muy pudorosa y le da mucha vergüenza, pero nada más.

Le hemos visto en las stories de Instagram llorando viendo París, ¿es importante no perder la capacidad de emocionarse?Como te he dicho antes, soy un drama siempre (risas). Por ejemplo, ayer vi el anuncio de Suchard y me puse a llorar con los dibujitos. Me emociona cualquier situación. Ahora mismo acabo de colgar a una amiga que inaugura su tienda le he mandado un ramo de flores y me he puesto a llorar. Forma parte de cada persona, yo expulso mis emociones a través del llanto y de la emoción. Hay otras personas que prefieren salir a correr o hacer deporte, yo siempre soy así.