Jesús Vázquez presenta 'Desnudos por la vida': "Tengo que confesar que yo también me he desnudado, integral"

La nueva apuesta de Telecinco pasa por desnudar a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. Así, por Desnudos por la vida pasarán personajes como Laura Matamoros, Cristóbal Soria o Pablo Carbonell.

Por ello, este martes, Jesús Vázquez, presentador del formato, Marisa Jara y Soraya Arnelas, participantes del formato, han visitado el plató de Vamos a ver para contar en qué consiste el programa y el por qué de apostar por los desnudos.

De esta manera, Jesús Vázquez ha destacado: "Tengo que confesar que yo también me he desnudado, integral. Aquí vendemos que todos los cuerpos son válidos y los desnudos son para una buena causa. Además, queremos concienciar de que hay que hacerse los diagnósticos necesarios".

Asimismo, el presentador ha apuntado que, a los 58 años, aún no se había sometido a un análisis para conocer el estado de su próstata: "No me lo había hecho hasta que empecé a grabar el programa. Está todo bien, pero no me la había hecho y soy imbécil".

Por su parte, Marisa Jara ha recalcado que uno de los mayores retos que le ha presentado el programa ha sido mostrar una de las cicatrices fruto de una operación por un cáncer de estómago que superó. También Soraya Arnelas ha abordado la importancia de revisarse y autoexplorarse, pues ella misma se descubrió un pequeño bulto en el pecho por el que acude a revisiones periódicas: "Lo mío viene de varias reducciones de pecho y el bultito ha salido en una de las cicatrices".