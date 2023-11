Soraya cuenta las dificultades que tuvo en 'Desnudos por la vida' por enseñar el pecho: "No se lo conté a mi familia"

Telecinco ya promociona Desnudos por la vida, un programa de striptease con el objetivo de sensibilizar a los espectadores sobre la importancia del cáncer.

Y es que este nuevo formato presentado por Jesús Vázquez tiene como objetivo el desnudo tanto físico como interior para darle visibilidad a la prevención de la enfermedad.

En él participan doce celebrities, entre las que se encuentran algunos nombres como Marisa Jara, Laura Matamoros, Samanta Villar, Anabel Pantoja, Soraya Arnelas, Cristóbal Soria, Bosco Martínez-Bordiú, Nicolás Coronado y Ramón Freixa.

De hecho, Jenny Llada y Soraya y el presentador han visitado Así es la vida para anunciar este nuevo programa. Y esta última ha relatado cómo vivió el quitarse la ropa.

"Yo no conté que me había desnudado", ha desvelado la cantante. De hecho, hasta ahora, sus seres queridos no sabían nada: "Se están enterando por toda la promoción que se está haciendo".

"De repente vino mi madre y me preguntó si me iba a desnudar de verdad. Le dije que sí, que por una buena causa", ha explicado la extriunfita.

Además, ha recordado que ella siempre ha sentido mucho pudor por desnudarse para el público: "La gente se piensa que esto de subirme al escenario es muy divertido, pero en las pocas revistas que se salía en topless yo siempre salí en sujetador".

Soraya ha contado que se debe a un complejo. "Yo siempre he tenido muchísimo pecho, estoy reducida tres veces del pecho y el pecho para mí...", ha expresado la artista, mostrando su incomodidad por mostrar esta parte de su cuerpo.