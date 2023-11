¿Por qué noviembre es uno de los mejores meses para quedarte embarazada?

La búsqueda de un nuevo bebé puede ser un largo camino de 'prueba y error' para muchas parejas, por eso la ciencia se ha propuesto dar con el mejor momento para quedarse en cinta, y lo ha logrado: el mes de noviembre es uno de los meses en los que es más probable que las parejas conciban con mayor facilidad. Pero, ¿por qué?

El primer estudio sobre el tema, que se publicó a principios de este año en Human Reproduction, encontró que las parejas en América del Norte tienen más probabilidades de comenzar a intentar concebir en septiembre, pero que es más probable que logren quedar embarazadas a fines de noviembre y principios de diciembre, especialmente si viven en los estados del sur de Estados Unidos.

¿Por qué noviembre es un mes 'fértil'?

Según Fertilab Barcelona, uno de los aspectos determinantes para que noviembre sea el mes en el que más mujeres logran quedarse embarazadas es la bajada de las temperaturas, ya que el calor incide negativamente en la calidad y producción del semen.

Asimismo, otro de los factores determinantes en este aumento del 'éxito' de embarazos es la alimentación. Según la doctora del Hospital de La Paz, María Calle Fernández, una dieta equilibrada "puede ayudar a mejorar la salud del sistema reproductor". Algunos de estos son las frutas rojas y naranjas, y las verduras de hoja verde, típicas, sobre todo, de la temporada de otoño.

Por otro lado, los investigadores de la Universidad de Boston apuntan que las parejas que programan sus intentos de embarazo en verano, a menudo lo hacen por razones como los horarios de trabajo, que son más flexibles o "que estar embarazada puede ser más agradable durante los meses en los que apetece más quedarse en casa y no tanto en los que hace mucho calor", añaden en Infosalus.

Alternativas: fecundación 'in vitro'

La buena noticia es que, según Sanitas, el 90% de las mujeres consiguen concebir en esta época, y solamente un 10% restante no lo logra, por causas físicas u otros hábitos desfavorables al embarazo. "Si la pareja no consigue concebir en menos de un año o su edad supera los 35, es recomendable que se consulte a un especialista y, si cabe, que se contemplen otras alternativas para tener un hijo como la adopción o la fecundación 'in vitro'", explican desde Fertilab Barcelona.