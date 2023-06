Cuánto pagan en España por donar óvulos: estos son los riesgos y posibles efectos secundarios

España es uno de los países más envejecidos de Europa. Sus datos de natalidad están en mínimos, con un 1,19 hijos por mujer en 2021, convirtiéndose así en el segundo país europeo (por debajo de Italia) con menos nacimientos por cada 1000 habitantes. Además, y por si fuera poco, según datos de Eurostat, en 2021 la edad media de emancipación de los jóvenes españoles fue de casi 30 años, lo que dificulta el proceso.

Como respuesta a este panorama social, en el que la juventud es cada vez más precaria y la natalidad es cada vez más baja, no es de extrañar que la donación de óvulos se haya convertido en una popular forma de ganar dinero 'rápido' en nuestro país, aunque no con menos riesgos.

Es más, la cantidad de óvulos donados en España es tanta que un tercio de ellos se destinan a mujeres residentes en el extranjero. Además, la mitad de todos los tratamientos de recepción de ovocitos del continente se realizan en nuestro país. Las facilidades para que esto ocurra las pone la legislación española, que da vía libre a la donación de óvulos, a diferencia de otros países como Alemania, donde estas prácticas prohibidas se consideran 'explotación reproductiva de las mujeres'.

¿Qué pasa si donas tu óvulo?



Como bien señala el doctor Luis Rodríguez-Tabernero, presidente de la Sección de Infertilidad de SEGO, "hacer una donación de ovocitos no es como donar sangre o semen. Tiene muchas otras implicaciones".

Él mismo explica a 20Minutos los detalles del proceso: "El primer paso es una valoración psicológica en la que se valora que la donante no venga presionada, sino que sea una decisión meditada y no vaya a querer parar en mitad del proceso. Una vez que los psicólogos confirman que todo está bien y que la donante está decidida, se la pasa con la parte médica. Allí le explican cómo funciona el proceso y los posibles efectos secundarios que pueden tener, y más tarde se le hace una exploración ginecológica para descartar problemas y enfermedades hereditarias, y, finalmente, si todas las pruebas son correctas, se pasa a los estudios genéticos".

Para donar óvulos hay que someterse a un análisis psicológico previo. iStock

Este proceso previo a la extracción, dura como mínimo, un mes. El elevado tiempo que deben invertir las donantes es, entre otros, uno de los principales motivos por el cual en España se las paga entre 800 y 1000 euros en concepto de ‘compensación’.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo en España actualmente son 1080 euros, es fácil adivinar cuáles son las motivaciones que llevan a las mujeres jóvenes a donar óvulos. "Existen casos de mujeres que vienen a las clínicas por motivos altruistas, pero, no nos engañemos, en la mayoría de los casos vienen motivadas por la remuneración. Muchas son estudiantes y es un dinero que les puede venir bien para sus gastos", reconoce el doctor Luis Rodríguez-Tabernero a 20Minutos.

Efectos secundarios de la donación de óvulos

Sobre los efectos secundarios derivados de la hormonación y el proceso de donación de óvulos se sabe que, a corto plazo, son prácticamente los mismos que los que aparecen durante los ciclos de fecundación in vitro: cansancio, hinchazón, retención de líquidos…

Sin embargo, existe un riesgo menos común, pero bastante más grave durante la hormonación: el síndrome de la hiperestimulación ovárica (SHO), que provoca el desarrollo de muchos más folículos en el ovario de lo esperado y que puede derivar en problemas en el sistema hepático, hematológico, renal y respiratorio.

Sobre efectos secundarios a largo plazo se sabe menos. El doctor Rodriguez-Tabernero nos cuenta que "lo que más nos preocupa son las posibilidades de desarrollar un cáncer, pero de momento los estudios no parecen indicar un incremento de este riesgo".

¿Cuándo donas tus óvulos ya no puedes tener hijos?

Otra de las grandes preocupaciones de las mujeres que se someten a este proceso para ser donantes, son las dificultades que puedan encontrarse ellas mismas en el futuro para ser madres. No obstante, los expertos aseguran que el proceso de donación no influye en esto porque "no se les quitan los óvulos, sino que se producen más de lo normal. Las mujeres producen una media de 10-15 folículos, de los cuales, con la cantidad de hormonas normales, solo madurará uno o dos. Es precisamente esto lo que hace la medicación, preparar a todos los folículos hasta el final".

¿Cuántas veces una mujer puede donar óvulos?



Una mujer con pastillas anticonceptivas en la mano. iStockphoto

Para las donantes, la ley 14/2006 recoge en su artículo 5 algunos requisitos, entre los que se encuentra la edad; deben tener la mayoría de edad, el consentimiento; deben de estar informadas y firmarlo por escrito antes de la donación y, el anonimato. Con este último requisito, se prohíbe conocer la identidad de las mujeres receptoras de los óvulos.

Además, aunque no existe una regulación sobre el número de veces que una mujer puede donar óvulos, si existe una ley que establece que solo pueden nacer seis hijos del mismo donante, lo cual condiciona el número de donaciones que pueden aceptarse. Sin embargo, algunos expertos aseguran que "el control es difícil porque algunos donantes no informan en las clínicas de que ya han donado". Según cuentan algunas donantes, el compromiso es firme. "Ellos insisten en que el tratamiento tiene un coste, y una vez que firmas el contrato, no puedes echarte atrás, a menos que asumas todos los costes".

