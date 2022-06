Pascual Sánchez, ginecólogo: "En España hay unas 800.000 parejas que tienen problemas de fertilidad"

La infertilidad en España parece estar aumentando y es que, cada vez, son más las mujeres que se someten a tratamientos para poder quedarse embarazadas. ¿Por qué está ocurriendo esto? El Dr. Pascual Sánchez, Cofundador y director Médico de Ginemed, contesta a esta y más preguntas sobre este tema que están generando un gran interés.

¿Todavía es un estigma la infertilidad?La sociedad va normalizando cada vez más la medicina reproductiva, como podemos ver claramente en los nuevos modelos familiares monoparentales y homoparentales, ambos en crecimiento. Sin embargo, la sociedad no es uniforme y aún existe un estigma en muchísimas comunidades por problemas sociales, religiosos, económicos o de otra índole. No debemos olvidar que a lo largo de la historia siempre se ha definido la fertilidad tanto para las cosechas, los animales o las personas como una bendición de la naturaleza o de los dioses. Por lo tanto, la infertilidad se veía como una desgracia o como un castigo, pero nunca como una enfermedad, hasta el desarrollo de la medicina moderna.

¿Puede que el estrés por ser madre y no conseguirlo dificulte el poder quedarse embarazada?El estrés siempre es una causa de mal funcionamiento del cuerpo, por lo tanto, siempre dificulta, pero no es la causa que origina la infertilidad. Cuando una mujer, o una pareja, comienzan a buscar hijos, no está estresada en los primeros meses de intentarlo. El estrés aparece posteriormente, cuando va pasando el tiempo y no lo logra. En definitiva, podemos decir que el estrés no es la causa, pero sí puede ser un factor que influye negativamente en la infertilidad.