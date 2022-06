Tener ovario poliquístico aumenta tu riesgo de sufrir estas enfermedades

En las mujeres, el desorden endocrinológico más común, con diferencia, es el síndrome de ovario poliquístico. Se trata de un problema que, aunque en algunos casos puede llevar asociadas ciertas molestias y en raras instancias suponer un problema reproductivo, no es grave.

Sin embargo, parece ser que esta condición eleva el riesgo de sufrir otra serie de enfermedades, a priori no necesariamente relacionadas. Así lo ha revelado un estudio llevado a cabo sobre 246 mujeres con síndrome de ovario poliquístico y 1.573 controles publicado en el medio especializado Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Asma, tendinitis, migrañas...

Específicamente, el trabajo toma los datos de la Cohorte de Nacimientos de Finlandia del Norte de 1966, y extrae a aquellas mujeres que para los 46 años habían recibido un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. A continuación, analiza los reportes de síntomas, los diagnósticos de otras enfermedades y el uso de medicamentos y de atención médica.

De esta forma, los autores observaron que las mujeres con este síndrome tenían un 53% más de probabilidades de padecer otra enfermedad y un 27% más de probabilidades de emplear algún medicamento.

Más concretamente, había ciertas enfermedades que tenían tasas de incidencia más elevadas en el grupo de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Estas incluyen algunas como migrañas, hipertensión, tendinitis, osteoartritis, fracturas y endometriosis; y, en menor grado, también se encontró una asociación con trastornos autoinmunes e infecciones recurrentes en el tracto respiratorio superior.

Curiosamente, señalan, y después de ajustar algunas variables que podían originar confusión como el Índice de Masa Corporal (IMC), las mujeres que padecen síndrome de ovario poliquístico no parecen más propensas a solicitar atención médica que la población general.

Esta evidencia se suma a algunos estudios anteriores que ya habían concluido que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tenían un riesgo aumentado de desarrollar desórdenes metabólicos, como obesidad, problemas en la tolerancia a la glucosa, diabetes de tipo II, eventos cardiovasculares, problemas psicológicos y asma.

Referencias

Kujanpää L., Arffmann, R. et al. Women with polycystic ovary syndrome are burdened with multimorbidity and medication use independent of body mass index at late fertile age: A population-based cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 101, núm 7 (2022).